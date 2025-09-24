樺加沙｜港鐵露天段列車服務暫停　部分路段提供有限度服務　巴士暫停服務 (11:09)

超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號現正生效。港鐵露天段的列車服務暫停，開出的列車班次不會行駛露天段，露天段車站會暫時關閉；輕鐵服務亦暫停，鐵路線隧道段會提供有限度服務。巴士方面，城巴所有日間路線、九巴及龍運所有日間、深宵及通宵路線，以及嶼巴所有路線均暫停服務，直至另行通知。
港鐵以下路段提供有限度服務：
- 荃灣線 ：中環站↔荔景站 15分鐘
- 觀塘線：黃埔站↔彩虹站 15分鐘
- 港島線：堅尼地城站↔杏花邨站 15分鐘
- 南港島線：海怡半島站↔利東站 15分鐘
- 將軍澳線：
北角站↔寶琳站 15分鐘
調景嶺站↔康城站 20分鐘
- 東涌線：香港站↔九龍站 15分鐘
- 屯馬線
尖東站↔荃灣西站 15分鐘
鑽石山站↔何文田站 18分鐘
- 東鐵線：金鐘站↔紅磡站 15分鐘
另外，由於天氣不穩，北角站A1出入口、深水埗站A2出入口、康城站C2出入口、將軍澳站A2出入口暫時關閉。
港鐵以下服務暫停：
- 東鐵線：羅湖/落馬洲站↔紅磡站
- 荃灣線：荃灣站↔荔景站
- 觀塘線：彩虹站↔調景嶺站
- 港島線：杏花邨站↔柴灣站
- 南港島線：金鐘站↔利東站
- 屯馬線：屯門站↔荃灣西站、尖東站↔何文田站、鑽石山站↔烏溪沙站
- 東涌線：九龍站↔東涌站
- 迪士尼線
- 機場快線
- 輕鐵
- 港鐵巴士
另外，港鐵收到內地鐵路單位通知，今天（24日）所有來往香港西九龍站及内地站點的高鐵列車班次取消，而明天（25日）亦有部分班次取消或有所更改。