樺加沙｜港鐵露天段列車服務暫停　部分路段提供有限度服務　巴士暫停服務 (11:09)

超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號現正生效。港鐵露天段的列車服務暫停，開出的列車班次不會行駛露天段，露天段車站會暫時關閉；輕鐵服務亦暫停，鐵路線隧道段會提供有限度服務。巴士方面，城巴所有日間路線、九巴及龍運所有日間、深宵及通宵路線，以及嶼巴所有路線均暫停服務，直至另行通知。