【圖輯】樺加沙｜將軍澳海濱公園被淹沒　龍翔道天橋頂蓋鐵片被吹走 (10:57)

截至早上九時，民政事務總署在各區共開放50個臨時庇護中心，共有765人入住。而截至早上十時，政府1823電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到94宗、175宗和一宗塌樹報告；土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到12宗水浸報告，包括杏花邨、城門河、將軍澳唐俊街及林村河近廣福橋。

​醫院管理局表示，截至早上九時，33名市民（20男13女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。颶風下多區出現驚險場面，將軍澳海濱公園有一名男子獨站在被淹沒的公園之中，更慢慢走近海欄杆位置。從片段可見，公園平台被水淹沒，水深幾乎及膝，該名男子走到公園平台中央，海浪一波接一波地拍打上岸，更打在他身上，高度幾乎蓋過該男子，惟他沒有走避。幾波湧浪過後，男子始返回離岸較遠位置，當時寸步難行。

本報記者今早到將軍澳海旁觀察，發現水馬、沙包等被吹散，散落在行人道，亦有行人道被浸。有食肆的玻璃門破裂，大量雜物堆於門前；食肆內的桌椅亦被吹翻，現場一片狼藉。

杏花邨有冷氣機搖搖欲墜 有人到尖沙嘴追風

從網上片段可見，龍翔道及斧山道交界有天橋頂蓋鐵片被大風吹走，跌在龍翔道中央；鐵片亦被吹至彎曲，的士須繞道而行。

至於以往曾在風暴期間成為重災區的杏花邨，有居民拍攝到，有冷氣機被吹至離開窗台、搖搖欲墜；屋苑的整個兒童遊樂場已水浸，近海邊的一個保安亭被吹倒。直至今早，杏花新城外的馬路水浸，有市民要涉水而行。

另外，環境保護署港島東廢物轉運站碼頭旁邊出現巨浪，碼頭不斷有大浪湧入，擋水板被強風吹毁，須堆放沙包；轉運站內亦有輕微水浸。海怡半島亦有巨浪拍岸，有網民於昨夜凌晨1時許拍攝會所外情况，可見白色巨浪湧起，拍向近一樓高處。

尖沙嘴海旁有海浪拍打上岸，比欄杆更高，香港藝術館及太空館對出有塌樹，有市民到場「追風」。