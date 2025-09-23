明報新聞網
即時港聞

《我們最快樂》重啟預售　較原定多開兩場 (18:35)

劇作家莊梅岩早前發文批評香港演藝學院「自製紅線」，月初亦稱由其編劇、原定11月於西九戲曲中心大劇院重演的舞台劇《我們最快樂》將被取消，她於20日在社交平台facebook發帖表示《我們最快樂》再獲「綠燈」，她今（23日）於facebook再發帖表示預售連結已重啟，即日起開始預售。根據預售連結，開賣場數共6場，較莊於上月宣傳時提及的3場多。

莊梅岩於今月1日發文抨擊指，演藝曾於去年邀請她參與校慶影片，卻因她主講的影片無法上載至內地社交平台「小紅書」，未經交代就刪去該集。莊質疑演藝學院「自製紅線」，斥其傷害製作、創作人及表演藝術界。香港演藝回應並無解釋取消原因，稱肯定莊梅岩的貢獻。

莊梅岩其後再於3日發文指控學院校董會自我審查，稱校董會下令更改她編劇的原創音樂劇《奮青樂與路》海報，由2017年首演的黃黑色改為藍橙色，並刪走她的姓名，又曾要求她退出公演謝幕，批評校董會過分干擾。演藝學院當日回覆查詢時稱，莊梅岩「當晚有與其他製作團隊成員一同在台上謝幕」。

莊其後再指《我們最快樂》將被取消，當時西九文化區網站「節目及活動」頁面亦未見該劇，西九文化區管理局回覆稱，《我》已租用戲曲中心大劇院演出。莊梅岩於20日指《我們最快樂》再獲「綠燈」，可重啟預售。

由莊梅岩續任編劇的《我們最快樂》重演版由黃呈欣執導，黃秋生、林家熙及梁浩邦主演，將按照原定11月28至30日在西九戲曲中心大劇院上演3場。

