即時港聞

高級督察涉藉討論公事　問「做咩咁失魂」　突擁抱及非禮女下屬臀部　 (17:39)

男高級督察涉嫌於在警署內擁抱女下屬並觸碰其臀部，否認非禮等兩罪，案件今（23日）於九龍城裁判法院開審。事主作供時數度哽咽，她表示，被告在討論公事時對她說「呢排做咩咁失魂」、「你過嚟」，之後突然面對面地擁抱她，再拍打她的臀部。

被告梁閏成（56歲、高級督察）已被停職。他否認各一項猥褻侵犯及普通襲擊罪。承認事實指，被告2021年成為紅磡分區雜項調查隊主管，該隊辦公室位於紅磡警署1樓。被告今年2月19日被捕，在警誡下說「我冇做到啊，阿Sir」。

事主女子X今以視像形式作供。她稱於2024年成為被告的下屬，主要處理牌照申請以及雜項調查。事發於今年2月18日下午約3時半，她如常手持兩宗案件的資料進入小隊辦公室內的被告房間，其中一案涉及「有人投訴保安員」，她希望被告告訴她應以刑事抑或票控方式處理。當她與被告討論時，被告突然連人帶椅滑行到她面前，他伸出雙手並示意X也伸出雙手，X遵從指示。惟被告用力緊握她雙手，聲稱是在分別用兩隻手來比喻案件的兩種處理方式。X感到困惑，也未能掙脫被告的手。後來警司入房與被告討論工作，被告才鬆手，而在警司離開後，X繼續與被告討論另一案件。

直至下午5時許，X步出被告房門，被告又出來追問她另一宗案件的化驗結果。被告問她為何這麼久也不提交案件，被告又說「呢排做咩咁失魂」、「你過嚟」。她哽咽道，被告突然走到她面前，面對面地擁抱她、將雙手放在她背部；她「呆住咗」、只能縮起雙肩來嘗試避開。被告再說「唉，你真係」，又用手拍打她臀部兩至3下。X遂後退一步，打圓場地說「阿Sir夠鐘收工啦，唔講啦」。但被告再擁抱她，力度比上一次更大，令兩人的胸部緊貼在一起。X向後縮並跑向洗手間。

法庭；非禮

