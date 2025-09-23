落藥迷暈3名女下屬　男銷售員被判囚27個月 (17:15)

被告潘迪偉被控於2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用催眠藥，意圖使3人受損害、精神受創或惱怒。法官練錦鴻於判刑指出，案中無證據顯示被告在飲料中添加的化學成分，但從事主飲用後反應可見，效果會使人快速失去知覺，且對於飲用前後發生的事均失去記憶。

練官指出，本案有多項加刑因素，包括被告侵犯他人對身體的自主權、被告與3名事主屬於同一個直銷公司的團隊，感情深厚，但被告濫用身份及違反誠信、被告有計劃犯案，且在5個月連續干犯3罪。練官表示，雖然辯方求情稱一旦被告入獄，年幼女兒及家人會失去被告的照顧，惟案情嚴重，判刑須具阻嚇以防他人效法，最終就3罪共判被告入獄27個月。

控方案情指，其中一名姓歐事主曾在被告所屬直銷公司做銷售員。2013年間，歐為「衝業績」常與被告見面，工作後留宿被告寓所。案發當晚，歐喝參湯後洗澡時昏迷，醒來發現全身濕透，僅毛巾包裹身體，被告稱歐可能太累在廁所昏倒。後來歐從其他女同事獲悉類似經歷，包括一名姓周事主曾喝橙汁後不省人事。歐懷疑事件與身體狀況無關，遂聯同其他事主報案。