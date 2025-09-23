男義工非禮男童下體兩罪脫　律政司上訴得直　案件發還重審 (17:10)

被告何永恒（案發時42歲，中大商學院行政主任），原被控5項非禮罪，惟因事主男童X未能出庭作供，其中兩項控罪存檔法庭。被告否認餘下3罪受審，被裁定其中一項罪名成立，之後被告和律政司分別提上訴。

針對律政司就兩項無罪裁決提出的案件呈述上訴，上訴庭分析，涉案閉路電視片段顯示，被告曾伸手進入X上衣及輕拍X臀部，又指原審沒有辨識一些「極有力」證據，包括但凡有人進入涉案活動室，被告就會「停手」等。上訴庭認為，原審沒有經過小心考慮達致裁決，下令撤銷兩項非禮罪的無罪裁決，被告須就該兩罪在另一區院法官席前重新受審。

至於被告早前獲裁定罪成的一項非禮罪，判辭提及，被告方質疑原審忽略重要證據，包括案發時有其他人在場，以及被告知悉案發現場有監控鏡頭等。上訴庭認為，被告所有動作都在桌面下進行，又說被告漠視監控鏡頭「也毫不為奇」，下令維持該項定罪。