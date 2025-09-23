情侶禁錮男子索贖金及搶劫　分別判監9年2個月及9年8個月 (17:03)

女被告麥佩儀（31歲）今承認一項「將人強行帶走或禁錮意圖取得用以交換其釋放的贖金罪」，以及一項搶劫罪，其男友黃威（41歲、裝修工人）上周已承認相同控罪。控方指麥佩儀過往有傷人案底，黃威則有5次定罪紀錄，其中2次涉搶劫。法官判刑指，本案情節嚴重，事主被蒙著眼綑綁，被告用棒球棍在搶劫前後分別對他施行武力，令他右眼有傷，所幸傷勢不算嚴重。

法官續指，事主被禁錮7小時，時間不算長，被告要求的贖金也非鉅額，但透過這種手段索款必須嚴懲，以阻嚇他人以相同形式犯事。法官考慮所有情況後，以監禁12年為禁錮罪的量刑起點，再分別以監禁9年和10年為麥和黃搶劫罪的起點；再基於量刑總體性，以及他們曾為警方錄取無損權益供辭，指正一名通緝犯，可獲4成減刑，終判麥囚9年2個月，黃囚9年8個月。

案情指，男事主愛上相識逾10年的女友人麥佩儀，麥2021年9月1日問他借錢，並邀請他到油麻地一座大廈見面。事主如期赴約後，突然遭黃威及其他人拖進一間房間拳打腳踢，黃更用棒球棍擊打他。兩名被告在內等人將被蒙眼和綁手的事主帶進大廈一間賓館，將其身上的港幣3,500元、兩部手機、兩張銀行卡等搶去，並再度對他施暴。事主為求脫身，稱其親友可支付4萬元，親友按要求交收並報警，兩名被告其後被捕。