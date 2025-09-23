樺加沙｜部分網約車及的士車隊平台停止服務　Amigo叫車報價升七成 (17:13)

本報在八號風球懸掛前後約一小時（即下午約1時20分，以及下午約3時20分），嘗試從各個叫車平台由黃大仙中心叫車往柴灣工業城，並觀察行程報價變化。記者發現Uber、BigBoss Taxi、滴滴、大黃蜂車隊的收費未見上升，反而略為下調。Uber 網約車「UberX」車型報價由約212元跌至約189元、的士報價由約185元下調至約175元。BigBoss Taxi、大黃蜂、以及滴滴網約車和的士的收費亦略減約5至10元。

Amigo的士車隊的報價則上升，八號風球前1小時「Ordinary (4座）及「 Large（6座）」車型收費分別為約217元及226元，八號風球生效後，兩者分別升至約371元及380元，升幅達7成。輪椅車型報價則維持不變，約326元。三款車型中，僅6座車型有提供預估可上車時間， 4座車型及輪椅車型不論在八號風球前後均顯示附近無車。至於網約的士平台「飛的」，八號風球生效前後1小時均維持報價198元。

至於已暫停服務的叫車平台，星群的士在應用程式頁面說明「下單時間為八號風球懸掛期間，因此無法預約」；TADA則指「為保障乘客及司機夥伴安全，TADA現正暫停服務，服務將於天氣回復正常後恢復」；高德地圖則稱「應運營政策要求，當時區域運營服務暫時關閉」。JOIE樂行則指「八號或以上風球生效時，的士服務會暫停」。Uber雖仍運作，但應用程式彈出通知提示，指「建議你留在室內，盡量避免不必要外出」，並指「平台將維持運作，但車輛供應可能較少，敬請見諒。」