即時港聞

樺加沙｜機場截至今早取消382航班　機場內秩序大致正常 (16:24)

超強颱風樺加沙襲港，機管局表示受樺加沙影響，截至今早10時半，機場全日共有382班航班取消，43班航班延誤。根據機場水牌所見，今日最後一班離港的航班為6時15分起飛前往台中，最後一班抵港為預計於6時50分抵達，從新加坡起飛。

機場今日未見有大量滯留旅客，運作大致暢順，乘客抵機場後隨即留意登記水牌了解航班有否取消或延誤。台灣旅客郭女士連同兩位親屬日前在廣州旅行，原定今午經香港乘搭飛機返回台北，抵達機場後才得悉航班取消，需要待航空公司重新安排航班。她們表示不擔心物資短缺，可在機場購買糧食，衣物亦足夠，惟未有決定會否重新預訂酒店或留在機場。

美國旅客Maria（右一）帶同兩名小孩今早從韓國抵港，原定今日飛回美國洛杉磯，但抵港後才得悉航班已取消，並已獲安排於星期四（25日）離港。她說原本可以前往市區，但因颱風關係決定留在機場，沒有擔心航班取消，而她的小孩原定需要在美國上學，她說原本已為他們申請請假，不過受颱風影響需要再度致電請假，小孩在機場一角取出毛巾鋪在地上玩耍，心情未有受影響。

機管局昨日表示會開放員工休息區確保機場有足夠人手運作，有機場員工需要留守。清潔工鄭女士表示，即使在八號風球下仍有機鐵，但根據過往經驗需要近兩小時才能回家，因此決定留守機場，相對較安全，而其公司日前亦已向他們查詢會否留守，並設有休息區和津貼。她表示，過往亦曾在颱風期間在機場過夜，惟未試過留守多於一天，「冇辦法啦，今次個風咁大」。

（曾憲宗攝）

機管局表示，旅客出發前請先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。

