即時港聞

樺加沙｜市民中午飲茶、買餸　街市人頭湧湧 (16:13)

天文台於今日（23日）下午2時20分改發8號熱帶氣旋警告信號，在風暴來襲前夕，仍有市民外出飲茶及買餸。屯門有酒樓中午滿座，門外見人龍，有顧客趁放假與家人飲茶，稱人流較平日略多，又讚天文台提早預告何時改發警告信號，惟慨嘆政府未有宣布停工，只能由僱主安排放假與否。另外屯門新墟街市早上10時已人頭湧湧，有市民稱菜價已較昨日回落；亦有菜販稱明日起內地未能供貨，故未來兩天休息。

中午約12時，屯門市廣場有大批市民仍在逛街，不少食肆需等候入座，麵包店外逾20人排隊付款，亦有市民到戲院購票。其中位於屯門市廣場「名點屋」滿座，門外亦見人龍。

彭氏一家中午到「名點屋」飲茶，彭太稱，人流較平日多，需排隊等候入座，酒樓所用的點心紙與平日一樣，未見點心因打風而加價。她說，就讀中五的兒子雖今日停課，但早上及下午仍需上網課，故是次特意趁午膳時間出來飲茶，其後便趕回家，又透露已提早儲水、準備電池及為「尿袋」充電，以免水電供應受風暴影響，唯欠皺紋膠紙，因已被搶購一空。

林氏一家五口早上約11時入座的時候尚未見人龍，其中因為就讀幼稚園的小朋友放假，便帶她外出飲茶。林太稱，飯後會帶小朋友在商場逛街，預計在改發8號信號前回家。林先生說，「打風都打一兩日，快餐店仲有開門，大人可以去快餐店食，但小朋友需要營養」，因此昨日亦有到街市買菜，但一斤生菜售逾30元，最終繞場一周才能找到較便宜的菜，約20元一斤。

從事裝修行業的陳先生今日例休，便趁放假飲茶與父母飲茶。陳讚天文台提早預告何時改發警告信號，讓大家盡早準備防風措施，不過認為現時勞工指引難以着僱主安排僱員打風必須休假，只能建議僱主安排僱員盡早收工，又說政府應宣布停工。

至於美心皇宮（屯門大會堂）入座率約六成，但有一兩名顧客需在外等候入座。譚氏夫婦與傅氏夫婦相約飲茶，其中傅太說，該酒樓人流與平日相若，不過留意到今日人手較少，導致收拾枱面需時。

另外，記者於早上約10時起到屯門新墟街市觀察，有菜檔及凍肉店門外出現人龍。市民吳氏夫婦已提早兩天「入貨」，今日則到街市花接近100元買魚及菜心。吳先生說，餸菜價格明顯略貴，例如兩條倉魚約80元，較平日貴20元，即增幅約三成。他說，由於住村屋，聽聞「樺加沙」威力與「山竹」相當，擔心供電會受颱風影響，今日特意到街市購買蠟燭，以防萬一，笑言「如果呢兩日用唔着蠟燭，留返中秋先用」。

八旬楊女士表示，昨日到街市買菜不果，因為太多人，「逼都逼唔入，仲慘過年三十晚買餸」，但據聞昨晚菜價一斤達30元，較平日10元貴，斥「離譜」，不過今日菜價、雞價已回落，與平日相若；今日早上人流較昨日少三分之二。

有菜販表示由於該店蔬菜由內地運送，但內地供應商明日起暫停送貨至香港，「賣埋今日，聽日就無菜賣」，菜檔亦會於未來兩天暫停營業，並盡量於改發8號熱帶氣旋警告信號前「清貨」，又透露受風暴影響，蔬菜來貨價每斤較平日貴數元，無奈要增加售價。

另有海鮮檔店員稱，昨日顧客眾多，提早半日收工；不過今早人流不算多，只及昨日約一半，又預料未來兩天供貨受影響，相信店舖需休息。

