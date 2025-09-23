一家四口柴灣嘉業街觀浪時　三人墮海昏迷入ICU　警方消防再籲勿追風逐浪 (18:53)

下午3時許，警方接獲一名男子報案，指柴灣嘉業街60號有人墮海。救援人員到場救起一男一女及一名男童。其中男童及女子昏迷，救護員在場為兩人急救。警方正調查事件，案件暫時列作有人墮海。傷者送院後目前正於深切治療部。警方指，涉事一家四口當時到現場觀浪。警方及民安隊事後在多處岸邊勸喻市民返回安全位置，呼籲市民切勿外出追風逐浪。

現場附近停泊一輛私家車，相信屬於涉案家庭，懷疑他們駕車到上址觀浪。消防處副消防總長（機構策略）霍振明指，今日下午3時24分，消防接報柴灣嘉業街海邊有人遇溺。消防約5分鐘後到場，發現3名遇溺人士，包括一男、一女及一小童。霍指，3人墮海位置位於防波堤，而消防到場時，已有經過的舢板船家救起女事主及小童，男事主則仍在海面等待救援。行動中，消防出動3輛消防車、3艘消防船、3輛救護車。霍展示地圖，顯示男童獲救位置與3人墮海位置有一定距離。

霍續指，女事主及小童雖然獲救，但海面與岸邊高度差約兩米，為了盡快為兩人急救，救援人員到舢板，並將小童移到岸上施行心肺復蘇法，又用AED機器協助急救；另外，由於海面情况不穩，救援人員將男女事主兩人移到船上緊急救援，約需十多分鐘安排傷者上岸。3人送往東區醫院搶救。

初步消息指，涉案一家四口之中，父親約40歲，母親約38歲，兩人懷疑帶同約9歲女兒及約5歲兒子到場觀浪，其間母子墮海，父親跳落水救人，3人由路過船家救起，其後由消防接手搶救，女童坐在岸邊沒有受傷。據悉，涉案一家四口當中，父親清醒，母子昏迷送院，暫無生命危險。

目擊者陳先生指，當時見到海浪捲走事主，大聲呼叫，附近船家聞悉後救起事主。陳續指，當時見到男子跳落海救人，一名女童在岸上驚慌痛哭。當時附近約有十幾人。約5分鐘後救援人員到場，當時船家已經救起兩人。

警務處柴灣分區指揮官警司趙慧明指，目前已經八號風球，海浪將會愈來愈大，呼籲市民切勿追風逐浪，因這些行爲不但危害自身安全，亦危害緊急服務執行人員及救護人員的安危，如有市民不聽從警方指示，警方會採取相應行動。被問到，警方會否針對不聽勸告的市民嚴厲執法，趙說會因應危險情況，會將市民首先移離危險地方，就今次事件，救人爲先，稍後會再跟進。

消防處已啓動應急機制，所有人員已進入緊急戒備狀態，除了病假、產假、侍產假的人員，其餘人員已全部被召回崗位候命。另外，處長指揮室、高級指揮室、緊急事故協調中心已經啓動，並與保安局緊急事故監察及支援中心緊密聯絡，調派消防資源。