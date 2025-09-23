樺加沙｜中環站中午現放工人龍　市民稱提早「掛波」助準備 (15:24)

裝修工：早「掛波」小題大做

家住長沙灣、在何文田工作的市民鄭先生向本報表示，他從事裝修行業，今日已提前放工，接受訪問時正在等待女朋友收工。他認為，天文台今次提早這麼多掛風球或有些許「小題大做」，掛風球時仍未有刮風下雨；但他亦表示，理解政府需方便下午開工、返回公司路程較遠的市民，因此需要提前較多發出警示。至於颱風前準備，鄭先生說並未特別搶購民生物資，料今日返回家時超市仍未關門，屆時再購買亦不遲。

家住新界市民讚早「掛波」夠時間準備

家住新界西、在中環附近工作的許先生向本報表示，天文台警示發出時間較好，有充足時間給他準備，公司於中午12點左右已經要求職員返家。另外，他說今次預警時間足夠，他作為返工人士，都可以更好的安排照顧家中小朋友。

有在東華三院旗下港島區康健中心工作的職員向本報表示，今次政府安排良好，統籌令康健中心整體營運順暢。另有家住港島區的文員區女士表示，公司於今日下午1點半開始讓員工下班，家裡有家人負責照顧小朋友，已妥善處理，她無需著急趕回家。

海上渡輪服務因應八號風球逐步停駛，中環往坪洲、長洲的尾班渡輪均在下午3時15分開出，記者3時在場觀察，不少人趕船回家，人流在3時10分前後減少。市民楊小姐表示，公司上司了解到她住長洲，不會安排她做全程在公司的工作，她亦都可以早些放工。她續指，不同崗位都有自己責任，儘管老闆可能會提早讓員工下班，但員工仍需完成自己崗位上的職責，堅守崗位，不可擅離，因此認為政府亦未必可以乾脆地要求全日停工。市民容先生則表示在中環工作，來到碼頭只需要10至20分鐘，時間非常寬裕，他可就住最後一班船時間規劃行程，不擔心趕不到船。