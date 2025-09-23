荃灣三棟屋村男子報案稱以刀捅斃父親 (16:43)

警方指，70歲姓陳男子被發現時頭、頸、身體受傷，倒臥於單位內，他昏迷由救護車送往仁濟醫院，於下午2時許被證實死亡。至於涉案39歲姓陳男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。警方在涉案單位內檢獲一把20厘米長的生果刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定死者死因。案件交由荃灣警區重案組跟進調查。

消息指，案發單位由涉案父子居住，兩人素有積怨，但沒有家庭暴力紀錄。據了解，疑有人不滿父親偷用Wi-Fi，雙方遂起爭執，混亂間父身中多刀，鄰居當時聽到單位傳出爭吵聲。

死者堂弟指，堂兄之前在台灣生活，退休約十幾年，近兩年居於上址，有時於內地居住，兩兄弟有時見到面會打招呼。死者堂弟形容疑犯「古靈精怪、神神經經」，指他雖然是「後生仔」，但平時不會出聲。堂弟指，疑犯原本與兩名堂兄同住，但兩名堂兄已搬走，因嫌疑犯「好麻煩」，例如平時食完飯直接將飯盒放在洗碗盤、而不是丟去垃圾桶。堂弟說，不知道疑犯有無精神問題，但外表看起來正正常常。