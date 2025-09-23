樺加沙｜九巴及龍運大部分路線下午4時20分起陸續暫停服務 (14:29)

港鐵就指，鐵路及港鐵巴士服務已加密班次，稍後將逐步減少。八號風球發出三小時後，港鐵巴士服務停止；市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分鐘截止。若改發九號或以上風球，露天段列車及輕鐵服務將即時暫停。

下列九巴路線將維持服務至下午5時20分，以便乘客於各轉車站接駁九巴：

九龍︰ 3D（往慈雲山（中）方向）、7M、13M、16M、19（往安達臣方向）、23M、26M、29M、211、213M、216M

新界東︰ 72K、78A、81K、83K、86K（往錦英苑方向）、98A、270、272A、273A、288、296A

新界西： 251A、251B、252、268（往攸壆路簡約公屋（南）方向）

九巴下列路線將暫停服務：

九龍︰ 13、224X

新界東： 78S、87C、274P

新界西： 258P

過海路線︰ 934、936、P960、P968

「九巴遊香港」HK1已暫停服務

九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64系列正維持有限度服務。