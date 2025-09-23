明報新聞網
即時港聞

八號波生效　天文台將評估需否今晚11時至明日凌晨3時改發更高警告信號 (16:49)

【16:49】按照現時預測，超強颱風樺加沙會於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚11時至明日凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

【14:21】天文台於下午2時20分發出八號西北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。

下午2時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約380公里，即在北緯20.3度，東經117.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民請採取適當預防措施。

相關字詞﹕八號西北烈風或暴風信號 天文台

