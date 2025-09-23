明報新聞網
即時港聞

施政報告2025︱何永賢稱重推租置計劃要考慮時機、定價及業權問題 (12:57)

施政報告前夕有聲音傳出政府擬重推租置計劃，終未有着墨。特首李家超日前回應指「現在未到要做決定階段」，房屋局長何永賢今（23日）表示，推行計劃的難處在於兼顧居民意見及政府收支，指出現時39個屋邨中有3萬個單位尚未售出，又認為定價及混合業權問題亦需時研究。

何永賢：租置計劃考量包括時機、定價及混合業權問題

何永賢今日接受商台節目《晴朗的一天出發》訪問時表示，每次施政報告諮詢都有人提出租置計劃，但現時39個屋邨中尚有3萬個單位未賣出，房署需時研究。何永賢解釋指，一些長者住客因為能負擔租金，亦認為房署能照顧其需要，故無意買下所住的單位，有此看法的住戶在每個屋邨都有一定佔比，出售單位數量若佔8至9成已算不錯。何永賢亦表示，重推租置要視乎公屋輪候時間，指租置計劃下每年都有2300個公屋單位可作回收及編配，改以居屋或綠置居的形式出售，若現時再推租置計劃，回收單位的數量相應增加，恐影響輪候公屋時間，故此認為現時時機未到。

何永賢又表示出售定價亦屬一大考量，她指若如有政黨所倡的兩折折扣率，「未必計得到數」；加上混合業權下，有些業主「比較睇住自己荷包」，沒意願替單位作維修保養，認為就此可研究設立維修基金，由業主定期儲錢用作樓宇維修保養。不過業主或要因此付出更多資金，若按建議以兩折出售公屋，吸引力或未必足夠。

AI程式應用建築設計　何永賢望能減低建造成本

《施政報告》相關措施記者會上，何永賢提到將應用AI到建築設計方面，她今日再舉例指，房署於2020年開始與科技公司研究自動生成設計程式，用於設計屋邨小徑地磚的鋪排方式，以減少物料浪費；何永賢表示同一程式被署方工程師團隊用於樁柱設計，在樁柱設計上配合地底岩層高低等變化，預計一幢大樓能省下100萬，舉例説若北都發展20個項目，共建100座大樓可省下1億，並表示將來能在北都66000個單位中能看到此程式的應用。

何永賢又舉例説，土拓署、屋宇署及房署亦在北都視察，經程式計算下，發現當區地底的變質沉積岩受力比預料的高出約6成，因此可減低樁柱的密度和大小，預計10年內建100幢大樓的話可省下14億。何續表示程式亦可應用在私人項目，稱可把應用此程式的要求加入作業守則，以減少物料及資金浪費。

何永賢希望AI程式能減低建築成本，又表示控制建築費為房委會的責任，雖説居屋售價與居民的負擔力掛鈎，但即使負擔力無大變，如建築成本持續上漲，將無資金用作興建公屋、重建及維修保養，因此認為降低成本相當重要。
 

相關字詞﹕租置計劃 施政報告2025 何永賢 編輯推介

