國慶文藝晚會前擬辦無人機表演　將有「國民級人物」現身 (12:15)

國慶籌委會執行主席、香港中華總商會會長蔡冠深今日介紹國慶文藝晚會詳情，他指今次有較多有影響力的團體合作獻演，包括香港弦樂團和廣東粵劇院將帶來跨界作品《粵劇幻想曲》、廣州大劇院《雄獅少年》精華段集錦《獅醒·未來》，還將有國家級的中國雜技團出演雜技《俏花旦》。他又透露，今次晚會還會展演與全運會有關節目，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓將偕數位內地藝人、吉林市歌舞團和本地團體帶來全運會倒計時主題曲《我攜山海等你來》。蔡冠深又表示，活動將有一位神秘嘉賓出席，該嘉賓是當下最流行「國民級人物」。

預算方面，蔡冠深表示，今年的整體預算控制在800萬港元，新增的無人機表演雖花費不少，但主要由外部資源贊助。至於票務的分發，蔡冠深指出，今年續透過十八區民政事務處分發門票，但指明年會考慮尋找途徑，分發給希望由內地來港觀看國慶文藝晚會的旅客。