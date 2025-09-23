明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國慶文藝晚會前擬辦無人機表演　將有「國民級人物」現身 (12:15)

香港同胞慶祝中華人民共和國成立76周年國慶文藝晚會籌備委員會今日（23日）表示，本屆國慶文藝晚會將於10月2日晚7時至8時半在紅磡香港體育館舉行，將首次在晚會前舉行無人機匯演，匯演選址灣仔海濱，將放飛1200架無人機表演15分鐘，展示大型「慶」字、東江供水60周年紀念圖案、航母山東艦和香港特色圖案，如紫荊花、帆船和地標等。

國慶籌委會執行主席、香港中華總商會會長蔡冠深今日介紹國慶文藝晚會詳情，他指今次有較多有影響力的團體合作獻演，包括香港弦樂團和廣東粵劇院將帶來跨界作品《粵劇幻想曲》、廣州大劇院《雄獅少年》精華段集錦《獅醒·未來》，還將有國家級的中國雜技團出演雜技《俏花旦》。他又透露，今次晚會還會展演與全運會有關節目，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓將偕數位內地藝人、吉林市歌舞團和本地團體帶來全運會倒計時主題曲《我攜山海等你來》。蔡冠深又表示，活動將有一位神秘嘉賓出席，該嘉賓是當下最流行「國民級人物」。

預算方面，蔡冠深表示，今年的整體預算控制在800萬港元，新增的無人機表演雖花費不少，但主要由外部資源贊助。至於票務的分發，蔡冠深指出，今年續透過十八區民政事務處分發門票，但指明年會考慮尋找途徑，分發給希望由內地來港觀看國慶文藝晚會的旅客。

相關字詞﹕國慶 蔡冠深 編輯推介

上 / 下一篇新聞