即時港聞

租樓撻訂後不欲賠償　圖以1000元賄地產代理　城大教授准保釋候訊 (12:05)

城大經濟及金融系副教授杜渡被指租住大圍某住宅單位後打算「撻訂」，惟以1000元行賄美聯物業地產代理，要求對方隱瞞他違約，免卻支付1.6萬「撻訂」賠償。該名副教授因而被廉署起訴一項「向代理人提供利益」罪，案件今（23日）在沙田裁判法院首度提堂。署理主任裁判官鄭紀航應辯方申請，把案件押後至今年10月21日答辯，以待辯方索取文件及法律意見。被告獲准以1千元保釋，其間不得接觸控方證人。

被告杜渡（48歲，報稱香港城市大學教授），在傳譯主任協助下以普通話應訊。控罪指稱，被告於2022年11月6日，無合法權限或合理辯解而向美聯物業代理有限公司（美聯）客戶總監鍾芳宙提供港幣1千元款項，協助杜渡向美聯隱瞞一份物業臨時租賃協議因杜渡違約而被取消的事實。

據廉署新聞稿，2022年11月6日早上，被告在一名美聯地產代理安排下，參觀大圍一個放租住宅單位，當時被告跟業主即場簽訂臨時租賃合約（臨約），以每月1.6萬元租住該單位。同日下午，被告聯絡涉事美聯代理，表示想取消臨約，並涉嫌向該名代理提供1000元賄款，要求對方協助向美聯隱瞞他已跟業主簽訂臨約，以及他違約的事實。根據臨約條款，任何一方如取消合約，須支付等同按金的1.6萬元作賠償。涉事地產代理沒有接受賄賂，並向美聯物業匯報事件。

