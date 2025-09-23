中大醫院發現帳目異常　廉署拘兩名主管級員工　涉收入與工作量「不尋常」 (19:52)

廉政公署證實，早前接獲中大醫院的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9(3)條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」。廉署上星期四(18日)拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令搜查。兩名被捕人士已獲保釋候查。

因應個案揭示的問題，廉署會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。

由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。

中大醫院主動交代事件。中大醫院行政總裁鍾健禮表示，今年7月上任起查閱財政狀况時，發現醫院部門帳目有問題，其中兩名主管級員工的收入及工作量不尋常，執法部門上周四拘捕兩人。案件仍在調查中，將了解有否更多人涉案。

CEO：七月上任後發現帳目有問題

中大醫院今日（23日）召開記者會，香港中文大學醫院董事會主席、中大校長盧煜明、以及行政總裁鍾健禮見傳媒。鍾健禮表示，7月上任中大醫院行政總裁後，查閱醫院各個部門的財政狀况，過程中發現有部門帳目異常，有醫護人員收入及工作不尋常，懷疑有人從中造假。中大醫院董事會主席及醫院執行委員會決定向執法機關舉報。

鍾健禮指，執法機關經搜證後，上星期四拘捕兩名醫院員工，醫院亦按勞工法例解僱員工。盧煜明表示，對中大醫院管治高度重視，指示醫院行政總裁主動揭發事件，即時向執法機構舉報。

外聘機構審核醫院監管制度

盧煜明表示，已任命中大醫院轄下審計及風險委員會主席成立調查委員會，並進一步調查是否有違規情况，並聘請外部機構，對醫院監管機制全面審核，全面檢視制度，及全面提升醫護人員防貪意識。