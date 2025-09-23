樺加沙｜李家超視察渠務署控制中心及南昌社區中心　強調政府已做好準備應對颱風 (11:30)

李家超提及，香港對颱風並不陌生，政府已提前及擴大準備，應變隊伍已準備好確保所有人的安全，其中緊急事故監察及支援中心昨日提早24小時啟動，學校停課及啟動臨時庇護中心，隨著颱風預計下午起吹襲香港，航機會取消，同時機場繼續運作，支援需要的旅客。李家超説，颱風或會測試香港決心，特區會做好一切準備及提高安全系數，並以韌性和團結克服颱風。

李家超在發展局長甯漢豪及渠務署長莫永昌陪同下，到渠務署位於長沙灣的緊急事故控制中心，包括與準備出發執勤的渠務署員工，包括排水機械人「龍吸水」操作隊伍成員及緊急應變隊伍成員交流。

渠務署最近增購4部「龍吸水」昨晚抵港，累計10部「龍吸水」今日全數在各區投入服務，其中水陸兩用排水機械人「小禹一號」以及可進入鄉郊狹窄路段的「迷你小禹」。渠務署一共出動200隊緊急應變隊伍隨時候命，在八號烈風或暴風信號發出前，已啟動60隊在市面巡邏和戒備。

李家超其後與民政及青年事務局長麥美娟及民政事務總署長杜潔麗前往南昌社區中心，視察提早於今早八時開放的南昌臨時庇護中心，深水埗關愛隊亦派員與李家超分享各項準備工作，包括事前「洗樓」向住戶轉告颱風信息、通知庇護中心資訊、提醒大廈法團留意電表房等設備情况。李家超又呼籲市民保持警覺，確保自身及家人安全之餘，行有餘力時多關心長者及有需要的鄰里。