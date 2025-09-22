明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

保安局領導專責組打擊黑工 鄧炳強指舉報熱線不設獎金 (23:02)

近年非法勞工議題備受關注，《施政報告》提出加強打擊非法勞工，並成立舉報專線。保安局長鄧炳強指，將成立由保安局領導的「跨部門反黑工專責組」，與教育局、勞福局及運物局等各部門共制定策略，再由保安局與勞福局及內地相關部門合作，打擊網約車、以學生簽證非法工作、外賣平台，及以內地社交平台小紅書提供平價攝影服務等黑工。他指，熱線現階段無計劃提供獎金；若有人濫用熱線浪費警力，一旦有證據會拘捕和檢控。

保安局將成立「虛擬資產情報工作組」，與前年警方及證監會成立「虛擬資產交易平台聯合工作小組」相比，警方、海關、證監會及金管局等，連同逾10間持牌虛擬資產交易平台參與是次工作組。鄧炳強今就《施政報告》有關保安局措施受訪時，指使用虛擬資產越趨普遍，工作組除交流情報，亦設止付機制，若虛擬資產平台出現罪案，或有人透過虛擬資產受騙，便可啟動機制處理。

自2012年起，本港法改委就性罪行條例進行4次諮詢，並先後發表2份報告、共72項建議。保安局明年首季將就修例諮詢公眾，目標在本屆政府任期內完成修訂。鄧炳強指，已整合數項原則，包括性罪行不應有性別差異，亦要尊重性自主，不應因性取向而有任何區別，期望加強保護市民。港大一名修讀法律課程男生，在未經女性朋友等人同意下，以人工智能製作女生色情照。鄧指，若有行為不被社會接受，而現行法律無法處理，均需修例處理。

政府近年推動盛事經濟，消防處明年首季推行以視像方式，為安全風險較低的活動場地進行消防驗收，舉例不牽涉明火或只需以滅火筒等簡單器材的場地等，加快臨時公眾娛樂場所牌照申請消防驗收的流程。鄧炳強指，年均接獲約2000宗相關申請，其中四成屬相對簡單的申請，可視像驗收。

中英街以外的沙頭角範圍去年起逐步開放，局方指，不少人反映欲從水路去沙頭角，故明年中起開放沙頭角海上禁區範圍，申請方式與沙頭角陸上方式一樣。局方同時將以立法方式取消米埔邊境禁區，屆時進出米埔者毋須申請禁區紙，只需取得漁農相關批核便可；而剩下邊境禁區未必開放，否則缺乏出入境管制，對邊境安全可能會構成很大漏洞。

目前已登記人士可於沙頭角中英街檢查站，透過人面識別技術使用「無感通道」出入，局方最快明年中將在港珠澳大橋推出先導計劃。局方今年第四季起將在羅湖及落馬洲支線口岸，引入「海關人工智能影像分析大數據系統」，2027年底前逐步擴至所有口岸。系統透過分析出入境人士行為，包括短時間出入境次數等，判斷該人士是否屬於高危走私風險。

相關字詞﹕施政報告2025 黑工 虛擬貨幣 性罪行 沙頭角 鄧炳強 編輯推介

上 / 下一篇新聞