保安局領導專責組打擊黑工 鄧炳強指舉報熱線不設獎金 (23:02)

保安局將成立「虛擬資產情報工作組」，與前年警方及證監會成立「虛擬資產交易平台聯合工作小組」相比，警方、海關、證監會及金管局等，連同逾10間持牌虛擬資產交易平台參與是次工作組。鄧炳強今就《施政報告》有關保安局措施受訪時，指使用虛擬資產越趨普遍，工作組除交流情報，亦設止付機制，若虛擬資產平台出現罪案，或有人透過虛擬資產受騙，便可啟動機制處理。

自2012年起，本港法改委就性罪行條例進行4次諮詢，並先後發表2份報告、共72項建議。保安局明年首季將就修例諮詢公眾，目標在本屆政府任期內完成修訂。鄧炳強指，已整合數項原則，包括性罪行不應有性別差異，亦要尊重性自主，不應因性取向而有任何區別，期望加強保護市民。港大一名修讀法律課程男生，在未經女性朋友等人同意下，以人工智能製作女生色情照。鄧指，若有行為不被社會接受，而現行法律無法處理，均需修例處理。

政府近年推動盛事經濟，消防處明年首季推行以視像方式，為安全風險較低的活動場地進行消防驗收，舉例不牽涉明火或只需以滅火筒等簡單器材的場地等，加快臨時公眾娛樂場所牌照申請消防驗收的流程。鄧炳強指，年均接獲約2000宗相關申請，其中四成屬相對簡單的申請，可視像驗收。

中英街以外的沙頭角範圍去年起逐步開放，局方指，不少人反映欲從水路去沙頭角，故明年中起開放沙頭角海上禁區範圍，申請方式與沙頭角陸上方式一樣。局方同時將以立法方式取消米埔邊境禁區，屆時進出米埔者毋須申請禁區紙，只需取得漁農相關批核便可；而剩下邊境禁區未必開放，否則缺乏出入境管制，對邊境安全可能會構成很大漏洞。

目前已登記人士可於沙頭角中英街檢查站，透過人面識別技術使用「無感通道」出入，局方最快明年中將在港珠澳大橋推出先導計劃。局方今年第四季起將在羅湖及落馬洲支線口岸，引入「海關人工智能影像分析大數據系統」，2027年底前逐步擴至所有口岸。系統透過分析出入境人士行為，包括短時間出入境次數等，判斷該人士是否屬於高危走私風險。