即時港聞

樺加沙｜何永賢視察公屋、過渡屋及簡約公屋 指各建築團隊嚴陣以待應對 (20:07)

超強颱風「樺加沙」逼近香港，房屋局長何永賢今日先後到安泰邨、黃大仙上邨及薄扶林華景街地盤，了解同事和前線工友的防風準備。
何永賢今在社交媒體發文，提及在安泰邨看到同事檢查緊急應變裝備車、固定及鎖好戶外裝備、在電梯和機房等高風險位置已放好沙包，甚至連天台的太陽能板也都做好了加固；而黃大仙上邨也有類似工作，並在連接低窪港鐵廣場入口設水閘，以免超強颱風連帶的暴雨湧向港鐵。她引述同事指加設有關水閘已成為應對超強颱風及暴雨的指定動作，因此有關水閘存放在附近，現時還未打風先封三分二入口，繼續方便居民出入，開始有風雨前爭取第一時間從旁邊的存放處搬出水閘，快速安裝，餘下三分一長度只需15至20分鐘左右便可完成安裝。
何又指步行去黃大仙上邨時，路過房屋局過渡房屋項目「可悅居」，見該項目職員及屋邨物管人員一樣「身水身汗」，檢查和清理排水渠，在外圍地方清理不少容易阻塞渠道淤泥。
何其後再去到薄扶林華景街地盤，指現場見承建商已陸續在做防風措施，包括撤走雜物、捲起棚架上的隔音布，並將陸續收起紗網，盡量減低風阻。而棚架還有額外的鋼架加力，進一步加強整個棚架的抵禦力。
何提醒各建築團隊要保持警覺，應對可能出現的突發情況之餘，也必須要注意自己和隊友的安全，因為風力變化莫測，也會突然加強或變動方向。在安全和有餘力的情況下，如果地盤附近出現塌樹、堵路等問題，地盤有機械設備、有熟悉工程的人員，也請盡力幫忙，為社會風後的快速恢復暢順運作出一分力。
何又指副局長戴尚誠去彩興路簡約公屋視察，看到彩興路的工友積極清理排水渠，在大玻璃上貼上膠紙，及在適當位置設置沙包。她指當局會努力守護市民的家園，也呼籲市民體諒前線人員，在超強颱風襲港期間，好好照顧自己，留在安全地方，收好物品，關好門窗，提高警覺，留意政府有關颱風的資訊發布，靜待「樺加沙」遠去。
 

