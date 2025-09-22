明報新聞網
即時港聞

男教師要求學生坐大腿判囚26個月　官稱行為令人髮指 (19:16)

31小學男教師涉於2023年3度要求12歲女學生坐在其大腿上，他再觸碰女生的大腿，事後又指示目擊事件的其他學生替他隱瞞，他經審訊後被裁定​​​​​​非禮等4項罪名成立，案件今（22日）於區院判刑。辯方求情指，被告感愧疚悔恨，也因未能照顧妻子及剛出生的孩子而痛苦。暫委法官勞潔儀稱，被告破壞女生對老師的信任，屬嚴重破壞誠信，行為令人髮指。勞官判處被告監禁26個月。

被告王輝文（31歲）被裁定3項猥褻侵犯罪以及一項「作出一項傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪罪成。辯方引述被告家人的求情信稱，被告因本案而未能在孩子出生後盡責任照顧家人，感到無比痛苦。辯方續指，被告不能再進一步從事教育工作，以往的付出也會被抹去；加上事主X的創傷報告顯示，她現沒任何實際需要接受長期心理輔導，因此辯方冀法庭盡量寬大處理。

勞官則引述X的創傷報告指，X焦慮及發惡夢、學習效能受損。X對心理學家說，她「冇搞過」被告，但被告卻侵犯她，故她質疑「我不無辜嗎？」，她又問「大人對細路仔咁做，你不羞恥嗎？」心理學家因此認為，即使X現沒臨牀心理障礙，也不能低估事件對她的負面影響。

勞官斥，被告對X來說是有權力人士，擔心不服從他就會有後果，而被告要求X坐在其大腿，又觸碰她的大腿及腰，行為令人髮指。勞官指，被告另一次要求X坐其大腿時，他把手放在X大腿上移動，他甚至罔顧當時全班學生均在場，令人咋舌。

至於被告要求目睹事發經過的學生A及B隱瞞事件，勞官稱，被告是老師，其妻子更是主任老師，A及B怕說出事實會招致報復。勞官又認為年僅11歲的A及B易受人影響，而被告的行為或會向他們灌輸錯誤的價值觀。勞官考慮上述因素後，判處被告監禁26個月。

