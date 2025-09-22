樺加沙｜風暴後宣布「極端情况」免市民冒險上班？　陳國基：視乎市面情况而定 (18:50)

超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港。天文台料於明日（23日）下午1時至4時發出八號烈風或暴風信號。政務司長陳國基被問及會否宣布「極端情况」，避免市民冒險上班。陳國基表示，若本周四天氣持續惡劣，將會視乎於情况，「如果有需要用，我們會用」。
陳國基以2018年「山竹」襲港為例，指即使當時三號風球，市面情况仍然欠佳，例如塌樹擋路、水浸，甚至山泥傾瀉，認為當時「不可能叫員工去冒險上班」，若本港面對類似情况，「我們就宣布極端天氣...雖然是三號風球，（但）等於八號風球的處理方法，繼續留在安全的地方」。他強調「有需要我們會用」，同時指政府已有部署，例如清理渠道，當即將改發三號強風信號時，承辦商已經會出動清理市面，希望盡快令市面回復正常。
翻查資料，「極端情况」源於2018年超強颱風「山竹」襲港後，勞工處2019年公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》。
何時屬於極端情况？《守則》提到，如超強颱風持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題，例如大規模停電、多個窗戶從高樓大廈墮下致街道情况危險、嚴重山泥傾瀉、廣泛地區水浸，以及多區公共交通服務嚴重受阻等，政府會視乎情况公布「極端情况」。
《守則》提醒僱主與僱員應及早制定「極端情况」出現期間及結束後的工作安排，並建議只要求絕對必需的人員在惡劣天氣或「極端情况」下返回工作地點上班，「盡量將在惡劣天氣情况下於工作地點當值的必要人員人數減至最少」，並預早通知有關僱員；但如僱員有返回工作地點上班的需求，僱主應就交通及薪津等預早作好安排。