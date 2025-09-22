明報新聞網
即時港聞

立法會討論輸入外勞　張宇人質疑領綜援、輪公屋者無意求職　多名議員再促設熔斷機制 (18:06)

《施政報告》提出收緊補充勞工優化計劃下涉輸入侍應及初級廚師的申請，多名議員於今日的立法會人力事務委員會會議上關注設熔斷機制、再調整人手比例的可能；也有議員稱有正申領綜緩、正輪候公屋的人來見工，實質無意求職，促當局關注求職者的求職意欲，又建議「公道些，你放CCTV在這裡對我就最好」攝錄面試過程。

飲食界立法會議員張宇人在會議中提到計劃下涉輸入侍應及初級廚師的申請，現時要求僱主每周到勞工處就業中心進行實地招聘，他關注有些正申領綜緩、正輪候公屋的人來見工，若受聘收入會「爆棚」，「有人說想來飲食業工作，是不是真的呢？」又引述早前於酒會聽到鄰座分享面試時遇到求職者表明正申領綜緩，實質無意見工，希望當局要平衡些不止關注僱主聘請誠意，也要關注求職者的求職意欲，「公道些，你放CCTV在這裡對我就最好」。

孫玉菡回應指政府做事公道，不論是對僱主或僱員均跟足規距，續稱據目前數據，飲食業就業情况不及從前，當中原因很多，當局會用各種方法「動態」調整，確保本地人優先就業。

席上多名議員關注補充勞工優化計劃針對涉輸入侍應及初級廚師的調整，關注當局會否考慮設立熔斷機制或再調整人手比例的可能。勞聯勞工界議員周小松促當局考慮作據統計處數據作短期動態評估，視乎結果暫緩審批某些工種的輸勞申請。

實政圓桌立法會議員田北辰也提到當失業率高企，設熔斷機制屬合理，惟政府暫不考慮令不少失業人士失望。他續建議設立一機制，視乎工種本地招聘情况調整本地工人與外勞的人手比例要求。

針對計劃調整，孫玉菡多番強調計劃大原則一如以往是要保障本地工人就業優先，重申當局會做到「動態精準、因時制宜，亦非鐵板一塊」，現時針對兩申請量及批出來港量佔最多的工種已進一步的針對性措施，稍後會留意相關措施能否助本地工人就業優先。

工聯會立法會議員郭偉強及陸頌雄則分別稱留意到，有僱主輸入侍應當經理、輸入初級廚師當大廚，也有僱主用各種方法迫本地員工離職。孫玉菡回應指，這些做法均有違計劃規定，強調勞工處收到投訴會調查，查明屬實必作行政制裁。

施政報告2025 外勞 輸入外勞 孫玉菡

