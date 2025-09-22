明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

樺加沙｜陳國基籲僱主以員工安全為首要考慮彈性處理　相信僱主若令員工受傷會「過意唔去」 (17:46)

超強颱風樺加沙逐漸逼近香港，天文台預告，明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，周三天氣持續惡劣。政務司長陳國基今日（22日）下午巡視各區落實防風措施的情况後會見傳媒，主動呼籲僱主要以員工安全為首要考慮，要以體諒態度，理解員工在大風大雨時上班的困難，促採取情理兼備、彈性處理方法。

陳國基又說，僱主有責任為員工提供安全工作環境，當中亦包括員工的上下班途中，如果僱主不理員工安危，甚至令員工受傷，相信「佢（僱主）自己都過意唔去，因為呢個員工係為佢工作賺錢」 ，亦可能觸犯法例。

另外，陳國基聯同民政及青年事務局長麥美娟、保安局長鄧炳強、發展局長甯漢豪等到訪沙田鄰近城門河的行人隧道。陳國基表示，隧道位於低窪地區，若水位超過堤壩約兩米，會在一到兩分鐘內將隧道淹沒，當局已安裝探測器及鏡頭測量水位高度，以及24小時監測隧道情况，並會提早封鎖隧道，確保市民安全。他亦呼籲市民切勿追風逐浪，強調警方會嚴厲執法。

陳國基又提及，早前到訪土瓜灣一個地盤，地盤已做好防風措施，包括加固棚架及調整天秤角度等，亦已確保所有工人在懸掛八號風球時不用上班。對於教育局已提前宣布所有學校明日及後日停課。陳國基支持部分學校安排學生上網課，認為可避免影響學習進度。

相關字詞﹕樺加沙 陳國基 編輯推介

上 / 下一篇新聞