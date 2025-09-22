樺加沙｜陳國基籲僱主以員工安全為首要考慮彈性處理　相信僱主若令員工受傷會「過意唔去」 (17:46)

陳國基又說，僱主有責任為員工提供安全工作環境，當中亦包括員工的上下班途中，如果僱主不理員工安危，甚至令員工受傷，相信「佢（僱主）自己都過意唔去，因為呢個員工係為佢工作賺錢」 ，亦可能觸犯法例。

另外，陳國基聯同民政及青年事務局長麥美娟、保安局長鄧炳強、發展局長甯漢豪等到訪沙田鄰近城門河的行人隧道。陳國基表示，隧道位於低窪地區，若水位超過堤壩約兩米，會在一到兩分鐘內將隧道淹沒，當局已安裝探測器及鏡頭測量水位高度，以及24小時監測隧道情况，並會提早封鎖隧道，確保市民安全。他亦呼籲市民切勿追風逐浪，強調警方會嚴厲執法。

陳國基又提及，早前到訪土瓜灣一個地盤，地盤已做好防風措施，包括加固棚架及調整天秤角度等，亦已確保所有工人在懸掛八號風球時不用上班。對於教育局已提前宣布所有學校明日及後日停課。陳國基支持部分學校安排學生上網課，認為可避免影響學習進度。