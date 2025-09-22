明報新聞網
即時港聞

九旬醫Botox針誤殺案　急症室顧問醫生稱被告無提及曾為事主注射涉案藥物 (16:43)

私人銀行副總裁張淑玲2018年在一間醫務診所注射「Botox針」後死亡，涉案九旬主診醫生李宏邦被控一項誤殺罪，案件今（22日）在高院續。伊院急症室顧問醫生周志偉供稱，事主被送往醫院後，曾致電報案人索取資料，但接聽的主診醫生無提及曾為事主注射Botox和使用涉案藥物；若他知道有關情况，會即時諮詢香港中毒諮詢中心，判斷是否需要即時進行解藥注射。

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲）。伊利沙伯醫院急症室顧問醫生周志偉供稱，事主送院時維生指數和血氧飽和度正常、沒有表面傷勢，但她不清醒和瞳孔放大，格拉斯哥昏迷指數為3；若患者的分數介乎3分至8分之間，代表其腦部嚴重受損。

周續指，他初步檢查事主後交由另一位醫生接手，其間致電報案人查詢事主情況，當時有一名男子接聽，稱自己負責急救，隨後把電話交給一名較年長的男子，該男子表示自己為家庭醫生，認識事主一段時間。周引述該男子又提到，事主有哮喘病史，在尖沙咀逛街時突然氣促，遂向他求醫，及後事主情況轉差，他有提供藥物和施行人工呼吸。

周指，通話時聽不清楚藥名和藥物使用方法，該男子便把電話轉交予第一次接聽的較年輕男子，對方補充有為事主進行心外壓和注射強心針，但二人均無提及Botox針和提供丙泊酚、配西丁、咪達唑侖和利多卡因的事宜。周志偉憶述，院方隨後亦有替事主抽血檢查，發現他血液的酸值降低，代表有一定程度缺氧，經諮詢心切治療部後，事主在傍晚6時許轉送內科加護病房。

就Botox針和前述4種藥物的使用，周稱若他得知有關情況，並轉告香港中毒諮詢中心醫護人員，相信醫護會就恰當的治療方案提供建議，並為事主即時治療。聆訊明續。

