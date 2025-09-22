明報新聞網
即時港聞

大坑西邨拒遷案　居民稱租約隱含永續租賃條款　平民屋宇：業主有權收單位 (16:45)

負責重建大坑西邨的香港平民屋宇有限公司（下稱平民屋宇），與13戶居民之間訴訟案，早前拆分成兩案處理，其中一案今日（22日）在區域法院開審。平民屋宇一方於開案陳辭指，業主在租約期滿後有權收回單位，租客無權挑戰業主的權利；居民一方主張，租約包含居民可以永續租賃的隱含條款，亦需結合大坑西邨前身「光民村」的歷史背景來看待整個事件。

原告為平民屋宇，本案原涉7名被告，當中黃桂榮在開審前與原告達成和解，餘下6人即甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚、譚蕙蘭及馮德樂則開展審訊。

原告方於開案陳辭指，原告依賴「合約不容反悔」及「慣例不容反悔」原則，平民屋宇有權收回單位，租客無權挑戰業主的權利，並指被告方沒有爭議這項法律原則。法官陳錦泉提及，居民一方主張根據「光民村」歷史，他們以「一屋換一屋」方式來入住大坑西邨。原告方回應，當年由政府收回「光民村」土地以發展公路，平民屋宇只是配合政府政策以安置居民，沒有對居民作出業權承諾。

甄國業及曹綽芝自行應審，甄表示身體不適而採用其書面陳辭，不作補充；曹綽芝質疑平民屋宇審核她與丈夫不具備回遷資格的標準不合理；另外4人聘用同一名法律代表，被告方主張租約包含居民可以永續租賃的隱含條款，需要結合「光民村」的歷史來看待整個事件。

相關字詞﹕法庭 大坑西邨 平民屋宇 編輯推介

