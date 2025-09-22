區議員涉非禮及非法性交案　辯方申換法官　不滿陳廣池有如「進入格鬥場」 (16:20)

被告施駿興（38歲）否認各一項猥褻侵犯罪以及與16歲以下女童非法性交罪。辯方今陳辭指，陳官有「進入格鬥場」，如在事主X作供時多次介入，在她接受盤問時問「邊個主動問你拎電話」，疑是引導X指是被告主動；陳官又在向X發問時作出前設，如問被告是否在學校門口有很多人時，明目張膽地接她放學。辯方稱，陳官之後不必要地擾亂辯方盤問，稱辯方不應以「明目張膽接放學」作比較，問X指被告是否明目張膽地向她取電話號碼，因兩者概念不同。

X於審訊時稱曾把載有涉案合照的USB交給警方；控方則不依賴有關證據，故沒呈堂。辯方指，陳官未知X是否真的有呈交有關資料、以及內容是否與X的說法吻合，就問控方為何不把它們呈堂，可見陳官預先裁定X所說屬實。陳官回應指，當時並非指已接納有關證據為真實，而是質疑是否應先呈堂，而且辯方所述的部分內容是陳官在法庭暫停錄音時所說。

控方回應，辯方證據不足，故控方反對其申請。控方稱，陳官向X發問，以更清晰理解事件，且沒取代控辯雙方代表的職能。控方稱，例如陳官就「索取電話號碼」一事的提問，是在澄清辯方的問題，不涉前設。控方亦不認為陳官涉及「預先裁定」，如在「USB資料」的議題上，陳官只是提出關注，並沒作出任何裁定。陳官聽罷雙方陳辭，押後至10月3日就申請作裁決。