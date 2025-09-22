【附名單】樺加沙｜渠務署料11個地點或出現嚴重水浸　增購「龍吸水」日內抵港 (16:03)

根據天文台最新預測，周三（24日）本港沿岸將增水約兩米，水位普遍可以達到海圖基準面以上3.5至4米；吐露港的水位更加可能會高達海圖基準面以上4.5至5米。渠務署及土木工程拓展署針對25個較高風險的沿岸低窪或當風的住宅地區，制訂一系列應急措施。署方亦首次採用自主研發系統評估及預測，假設水位達最高海平面高度及下黑雨情景，料有11個地方的水浸情况最爲嚴重，大部分或出現0.6米至1米水浸，嘉和里水浸水深更達1.2米。有關地點包括：

大澳永安街、吉慶街、新基街 鯉魚門：海傍道、海鮮街 三門仔新村 大埔舊墟汀角路、 大埔墟廣福道，林村河、大埔河及城門河旁的行人隧道及單車徑 嘉和里部分低窪村屋 元朗中部低窪地區：包括大井圍、橫洲、山貝村、元朗市中心 元朗西北低窪地區：流浮山、上下白泥、坑口村、沙橋村 馬鞍山渡頭灣村 西貢南圍及響鐘 東涌灣馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣 吉澳漁民村

莫永昌稱，當局已就風暴潮制訂行動計劃，形容面對水浸有三道屏障，以大澳為例，署方已將現有擋水板升高，同時在擋水板後築起沙包；若仍有海水滲入，兩個雨水泵房會及時抽走；政府亦已協助大澳居民在門口加裝擋水板，並提供大量沙包，築起第三道屏障。

至於深圳是否有機會排洪，渠務署長莫永昌說，渠務署與深圳緊密聯繫，目前深圳水庫仍處於低水位，暫無排洪需要。他透露，雙方過往一段時間透過多次會議加強溝通，令通報機制更有效；現時深圳方若發現有需要排洪，會與渠務署的專家對接，政府部門及深方亦已建立WeChat群組溝通。

24小時緊急事故熱線已開始運作

因應樺加沙可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將提早於明早（23日）早上8時開放臨時庇護中心，讓有需要市民入住。民政事務總署副署長王婉蓉說，部分中心會因應市民需要，提早於今日晚上開放，24小時緊急事故熱線已於今午開始運作，供市民查詢相關消息。

被問到會否安排水浸風險較高地點的居民撤離安排，王婉蓉表示，若相關應急部門考慮市民人身安全風險後，認為居民要撤離，署方會全力配合。她又說，早前已動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊，向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備，以及勸喻居住水浸風險較高地區的居民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避。

被問到為何政府應對極端天氣督導委員會未有召開記者會，而是由3個部門會見傳媒，莫永昌稱，委員會昨日已開會，政務司長陳國基責成部門今日向市民交代應對措施，特別提醒要小心颱風對香港的影響。