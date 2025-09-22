明報新聞網
即時港聞

樺加沙｜機管局：明日下午6時起大幅減少航班升降　料周三全日受影響　國泰料取消500航班 (14:53)

超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港。機管局公布，由明日下午6時起會大幅減少航班升降，只有少量航班可升降；至周三全日航班大受影響。機管局將與民航處，將處方批准的少量時段，供航空公司使用。機管局呼籲旅客先向航空公司了解航班情况，確認機位後及航班時間才前往機場。

機管局將在機場過渡層設臨時休息區；客運大樓大部分食肆及商台在風暴期間會正常營業，部分會24小時運作。另外，機管局會向有需要旅客派水及食物等。機管局又提醒，當發出八號風球，前往機場的陸路交通會暫受影響，而機場快線會在發出9號或更高信號時停駛，屆時會啟動電子的士派籌系統。 

國泰航空表示，料將取消500班航班，由明日下午6點起進出境客運會停止，料至周四日間才逐步恢復運作。香港快運則指9月23日將有4班航班提早出發，23日起至25日共有100多班航班取消。

機管局：視乎天氣情况盡快恢復機場運作

機管局機場服務總監楊達榮表示，暫時按天文台貟料，最主要受影響由明日黃昏開始及周三全日，預計天氣可能會由周三稍後時間或周四開始好轉，機管局會視乎情况，與民航處協調，盡快恢復機場運作。被問到會否關閉機場，他強調無論任何天氣，機場三跑系統會維持運作，機場客運大樓亦會維持服務。

楊達榮又說，正與民航處、航空公司及天文台緊密溝通，協調在香港機場停留的飛機安排，一般而言航空公司會增加飛機的重量以增加穩定性；部分飛機將飛往外埠，待天氣改善再回港。

大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊預計明日傍晚6時起至後日的航班需要取消或延遲，原定明日至周四出發的旅客，可於原定出發日的7天內更改機票；周三出發的乘客亦可於原定出發日的14天安排退票，所有相關費用將獲豁免。

香港航空機場服務經理葉啓基表示，港航將取消明日下午6時至本周四（25日）所有航班，並以豁免期間航班最新訂位及更改航點的手續費，乘客須於本周四前提出申請，並於11月30日前完成行程，建議乘客透過官方網站更改機票。

香港快運機場服務高級經理（香港）蔡啓進表示，明日會安排四班航班提早出發，而明日至本周四將有逾100班航班取消，受影響乘客可於原定出發日期前經指定網站申請改期或退款，公司將豁免手續費及票價差額，建議旅客查閱電郵通知，並按指示完成相關手續。
 

