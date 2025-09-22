樺加沙｜教育局宣布所有學校明日及後日停課　政府正評估是否在風後啟動「全政府動員」機制 (14:02)

另外，停課期間，學校暫停接收2026年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至9月30日（星期二）。家長亦可選擇於9月26日（星期五）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請。各區民政事務處將會提早於明日上午8時開放臨時庇護中心，供有需要市民入住。各區民政事務處會密切留意情況，如有需要，個別臨時庇護中心亦會今日提早運作。民政事務總署亦於今日中午設立一條二十四小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢相關消息。

應對極端天氣督導委員會又指，政府會密切監察市面情況，評估是否需要在颱風過後啓動「全政府動員」機制以提供應急支援。公務員事務局已提醒全數77個政策局和部門保持高度警覺，隨時組成應急隊伍提供支援。

各區民政事務處已協調相關部門和機構加強防備，設置沙包和擋水板等，亦動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備，以及勸喻居住水浸風險較高地區的居民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避。

政府指由於天文台今晚會發出三號熱帶氣旋警告信號，社會福利署勸喻市民明日不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效後，上述提供日間幼兒照顧／青少年／長者／康復服務的中心或服務單位及所有社署轄下福利單位將不會開放。