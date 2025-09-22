明報新聞網
即時港聞

【圖輯】樺加沙｜街市人頭湧湧　有超市貨架清空　文具舖亦現人龍 (18:22)

超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港。天文台料於明日（23日）下午1時至4時發出八號烈風或暴風信號。不少市民趁暴風雨前夕到街市、超市「入貨」。

本報攝影記者於元朗、大埔兩區街市和超市觀察，兩區街市均人頭湧湧。其中大埔有超市的麵包貨架中午已經「清空」。元朗街市多間店舖也大排長龍，不少貨品均貨量充足，惟有店家稱雞蛋已售罄，亦有店員稱人流較過去打風時多。

大埔有超市的麵包貨架「清空」。（賴俊傑攝）

金鐘則有文具店門外出現人龍，不少人特意到場買膠紙，相信打算為玻璃窗貼上膠紙。

金鐘則有文具店門外出現人龍，不少人特意到場買膠紙。（黃志東攝）

菜檔生意好　提早下班

銅鑼灣鵝頸橋露天街市也有不少市民買餸，有菜檔店員稱生意較平日多三成，亦較以往打風多，至今午4時許蔬果幾乎一掃而空，較平日提早約2小時收工；亦有市民原本打算到距離住所較近的灣仔道街市或超市買菜心，但蔬菜已售罄，於是「轉戰」鵝頸橋街市，不過再度撲空，打算到鵝頸橋一帶超市繼續尋找菜心。

鵝頸橋露天街市由下午3時起人頭湧湧，多間菜檔及肉檔大排長龍；位於寶靈頓道的連鎖生鮮食品店「錢大媽」店員指，約中午12時，海鮮、肉類已售罄，下午3時只餘下少量生果可供售賣，有顧客一踏進店內發現凍肉櫃已沒貨，驚呼「這麼快就沒有東西賣」，只好空手而回。

有菜檔於下午約4時許僅剩下南瓜、雞蛋、洋蔥等食物，故決定落閘。菜檔店員指，今日生意較平日多三成，亦較以往打風多，「今次特別啲」，由於貨品幾乎被搶購一空，因此提早收工，又相信明日仍能供貨，如常營業。

（廖凱霖攝）

市民張氏夫婦到街市買餸，張太說，由於擔心明日會有強風暴雨，並聽聞「樺加沙」威力與「天鴿」和「山竹」相若，故今日所買份量較平日略多，共花費約400至500元，包括海鮮與蔬菜，稍後亦打算到超市購買杯麵，以備不時之需。

（廖凱霖攝）

張太說，由於擔心明日會有強風暴雨，並聽聞「樺加沙」威力與「天鴿」和「山竹」相若，故今日所買份量較平日略多，共花費約400至500元。（廖凱霖攝）

港島居民蘇太原本打算到家中附近的灣仔街市，尤其想買家人愛吃的菜心，惟丈夫下午3時曾到場觀察，發現「截咗人龍」，附近超市的蔬菜亦已售罄，因此蘇太放工後轉往鵝頸橋露天街市買菜。蘇太說，在鵝頸橋露天街市仍未能找到菜心，「想買嘅嘢都無晒」，而且菜價略高於灣仔街市，例如10元可買到4款蔬菜，但在鵝頸橋10元只能買到一小袋枸杞，不清楚是否與打風有關，又透露會嘗試到附近超市尋找菜心。

還有不願具名的中六學生放學後，花約200元到街市買餸及到超市買零食。該名學生說，家人因應颱風襲港已提早到超市「入貨」，自己只是應家人要求買少量冰鮮肉，笑言「零食是自己想買」。對於明日將會停課，她說「沒有特別開心，聽說這次（颱風襲港）比較危險」，而停課期間會留在家中，爭取時間備戰中學文憑試（DSE）。

另有一名鰂魚涌居民譚老太則選擇從容面對「樺加沙」，未有買餸。她稱自己是來街市做「市場調查」，觀察市民搶購情况。她表示不理解為何打風前夕有大批人到街市買餸，質疑「打風只是打一兩日」，毋須特意搶購。

（廖凱霖攝）

今午的元朗街市多間店舖大排長龍，貨量充足未見斷貨，惟有店家稱雞蛋經已售罄。（盧曼盈攝）

今午的元朗街市多間店舖大排長龍。（盧曼盈攝）

