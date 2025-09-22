明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

羅淑佩：啟德體育園演出已排期至2027年　邀外隊訪港改善出場條款 (13:36)

啟德體育園啟用半年，文化體育及旅遊局長羅淑佩稱體育園的演出已經排期至2027年，亦正與很多藝人商討來港演出安排，部分「傾到好成熟」；又透露「有啲韓團大家都係緊張嘅，嗰啲都有機會嘅，繼續許願啦」。

羅淑佩今早（22日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，很多人對啟德體育園的場地有興趣，在旺季更需要競爭，稱有人或會「打開口牌」，以加重獲得場地的機會。她又稱，部分藝人會舉行巡迴演唱會，並在賣票時一次過公布數站，當局不可提早「撲出嚟」自行公布。

啟德體育園開幕亦曾舉行足球盛會，對於日後再邀請世界知名球隊來港，羅淑佩說，會考慮球隊整體吸引力，「如果隊波真係一個靈魂人物，咁就好小心」，形容不可以「將所有雞蛋放在同一個籃」。至於條款如何列明，她舉例如果一隊球隊有多名球星，當局可視乎各球星在賽季的出場率，要求出場率較高的人當中，有一定比例球星出場，而非指明某一人必須出場。

汲取熱氣球節經驗　羅淑佩：若知活動不獲牌　或要求主辦提早交代

中環海濱活動空間本月初舉行「友邦香港國際熱氣球節」，但未獲政府批准熱氣球載客，致「熱氣球繫留定點飛體驗」告吹，部分購票市民感到不滿，主辦方最終全額退款。羅淑佩不點名表示，如活動搞得不好，主辦公司需要承擔損失，包括影響公司聲譽及損失金錢。她又說，當局認為日後相關私人活動要有清晰溝通，如果涉及政府發牌，而政府認為活動不可能獲發牌，或會要求主辦方較早向市民說明；若涉政府主辦或協辦、贊助或支持，當局會十分小心，包括考慮主辦方過往紀錄。羅淑佩亦指出，政府會檢討對活動資訊發放的要求，亦會考慮如何在現有框架下，將消費者保護做得更好。

羅淑佩：歡迎說好香港故事的演出在康文署轄下場地

另外，著名劇作家莊梅岩近月接連發文批評演藝學院「自製紅線」，又點名演藝、藝發局、康文署及西九文化區不會承認封殺。對於有些表演臨上演被取消，被問到是否對付「軟對抗」，羅淑佩重申不評論個別個案，「我亦唔知憑咩原因佢哋咁去揣測」，又說不清楚個別人士近日發表的意見或評論的消息來源。她指出，康文署屬下場地每年有3000多場演出，包括不同團體訂場主辦活動，絕大部分均順利演出，部分更廣受歡迎。羅淑佩又說，歡迎所有有心幫香港做好、說好香港故事的演出，在康文署轄下場地表演。

相關字詞﹕啟德體育園 演唱會 羅淑佩

上 / 下一篇新聞