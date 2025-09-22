羅淑佩：啟德體育園演出已排期至2027年　邀外隊訪港改善出場條款 (13:36)

羅淑佩今早（22日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，很多人對啟德體育園的場地有興趣，在旺季更需要競爭，稱有人或會「打開口牌」，以加重獲得場地的機會。她又稱，部分藝人會舉行巡迴演唱會，並在賣票時一次過公布數站，當局不可提早「撲出嚟」自行公布。

啟德體育園開幕亦曾舉行足球盛會，對於日後再邀請世界知名球隊來港，羅淑佩說，會考慮球隊整體吸引力，「如果隊波真係一個靈魂人物，咁就好小心」，形容不可以「將所有雞蛋放在同一個籃」。至於條款如何列明，她舉例如果一隊球隊有多名球星，當局可視乎各球星在賽季的出場率，要求出場率較高的人當中，有一定比例球星出場，而非指明某一人必須出場。

汲取熱氣球節經驗 羅淑佩：若知活動不獲牌 或要求主辦提早交代

中環海濱活動空間本月初舉行「友邦香港國際熱氣球節」，但未獲政府批准熱氣球載客，致「熱氣球繫留定點飛體驗」告吹，部分購票市民感到不滿，主辦方最終全額退款。羅淑佩不點名表示，如活動搞得不好，主辦公司需要承擔損失，包括影響公司聲譽及損失金錢。她又說，當局認為日後相關私人活動要有清晰溝通，如果涉及政府發牌，而政府認為活動不可能獲發牌，或會要求主辦方較早向市民說明；若涉政府主辦或協辦、贊助或支持，當局會十分小心，包括考慮主辦方過往紀錄。羅淑佩亦指出，政府會檢討對活動資訊發放的要求，亦會考慮如何在現有框架下，將消費者保護做得更好。

羅淑佩：歡迎說好香港故事的演出在康文署轄下場地

另外，著名劇作家莊梅岩近月接連發文批評演藝學院「自製紅線」，又點名演藝、藝發局、康文署及西九文化區不會承認封殺。對於有些表演臨上演被取消，被問到是否對付「軟對抗」，羅淑佩重申不評論個別個案，「我亦唔知憑咩原因佢哋咁去揣測」，又說不清楚個別人士近日發表的意見或評論的消息來源。她指出，康文署屬下場地每年有3000多場演出，包括不同團體訂場主辦活動，絕大部分均順利演出，部分更廣受歡迎。羅淑佩又說，歡迎所有有心幫香港做好、說好香港故事的演出，在康文署轄下場地表演。