施政報告2025｜甯漢豪：有信心北都未來10年發展為相對成熟社區 (11:23)

甯漢豪今早（22日）於新城電台《財知大道》節目說，雖然洪水橋及新田科技城用地的主軸為產業用地，但當中亦包括少部分的人才公寓及住宅，供在該區上班的人士使用，同時亦令發展商回本及有現金流，解釋因單純發展產業用地的回本期會較長。

政府將為北都設立專屬法例，被問到會否導致「一港兩制」？甯漢豪重申，專屬法例是期望令北都發展提速提效，如設立獨有制度促成創科數據及樣本交流等，惟有關制度須在專屬法例框架下依法進行，而專屬法例框架須由立法會通過。她表示，社會希望加快北都發展，同時擔心缺少公眾參與，「有啲嘢真係唔可以兩樣同樣做到」，但強調當局會盡量平衡，亦重視公眾參與，會考慮如何簡化程序。

甯漢豪：正與市建局協力檢視賠償及安置方案

市建局2001年起採用「同區7年樓齡」單位呎價作計算物業收購價基礎，甯漢豪表示，正與市建局協力檢視賠償及安置方案，期望明年推出建議諮詢公眾。她形容「同區7年樓齡」賠償優厚，但若未能即時發展，或陷入高買低賣的情况，導致市建局現金流不足，難持續推動市區重建。甯續說，「同區7年樓齡」安排同時影響私人市場重建，稱有些居民會「等市建局嚟」，惟目前樓宇老化狀况不可以只等市建局處理，故要拆解現時面對的問題。