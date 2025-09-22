明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

天文台：改發三號強風信號　周二下午2時20分改發八號烈風或暴風信號 (21:48)

【21:40】天文台改發三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。

晚上10時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約680公里，即在北緯19.5度，東經120.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。

按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於周三（24日）早上最接近珠江口一帶。

受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港周二（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於周二下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港周三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計周三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。 市民請採取適當預防措施。

【12:20】天文台表示，超強颱風樺加沙會在今日（22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部。樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台會在今日下午12時20分發出一號戒備信號。

隨著樺加沙逐漸靠近，明日（23日）本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。預料本港星期三（24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。

上午5時，樺加沙位於香港之東南偏東約1040公里，中心附近最高持續風速為每小時230公里。（天文台） 

相關字詞﹕天文台 樺加沙

上 / 下一篇新聞