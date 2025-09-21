施政報告2025︳無提「夜繽紛」　羅淑佩：延續「盛事+旅遊」策略讓香港夜晚五光十色 (16:05)

羅淑佩舉例說，啟德體育園開幕後，晚間活動變多，稱8月有星期二晚全港同時舉行足球比賽及多場演唱會，有10萬人在不同地方觀看演出；而她本人亦曾在活動後到訪九龍城食肆，見到不少市民吃宵夜，又引述業界及的士業稱，當有盛事舉行時，生意好了不少，故當局會延續「盛事+旅遊」的策略。

《施政報告》表示，會繼續帶領海洋公園，聯同旅發局推出更多大熊貓主題活動和產品，延續大熊貓熱潮。被問到熊貓經濟是否可延續，羅淑佩認為視乎能否推陳出新，又認為香港市民及旅客多年來的對熊貓的愛護無消減，龍鳳胎「加加」「得得」出生亦有更多相關活動，自言對熊貓熱潮能持續有信心。

劇作家莊梅岩早前發文批評演藝學院「自製紅線」，並在月初發文稱由其編劇、原定11月在西九戲曲中心大劇院重演的舞台劇《我們最快樂》料被取消，劇作再終將可重新賣票。被問到《施政報告》提出推廣演藝盛事，惟有戲劇界人士稱被受不公平對待，羅淑佩說不評論個別個案，又稱現時演出繼續、正常，每年康文署場地有近4000場演出順利進行，認為毋須就個別評論而太擔心，「可以讓事實說明一切」。