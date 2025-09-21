施政報告2025︳擬邀市場營運沙灘　羅淑佩稱不會讓公共沙灘變奢侈品　 (16:54)

羅淑佩於《施政報告》相關措施記者會表示，現時康文署轄下公眾泳灘亦設額外設施，如水泡租借等須收費。至於哪些沙灘會作試點、會否整個出租，她表示目前言之尚早，當局會參考外國例子。

政府亦擬在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用等。羅淑佩以紐約都會博物館亦會舉行大型籌款晚會及時裝活動為例，認為香港的博物館在閉館後，亦可出租場地，舉行切合博物館形象的活動，舉例香港故宮博物館日前亦曾舉行劍擊比賽。她又說，博物館入場費未能收回成本，形容博物館本身難賺錢，希望額外收益能「幫補」一下。羅淑佩又表示，引入營運模式重點非謀利，而是善用資源。

羅淑佩：可考慮撥出部分大球場包廂予體育總會辦公

政府將重新檢視香港大球場的定位，冀與體育園發揮協同作用，《施政報告》提出會善用現有設施支持體育發展，例如提供予體育總會作辦公空間、進行球賽和相關訓練。羅淑佩解釋說，現時香港大球場有約50個包廂，相信可考慮撥出部分包廂作更好用途，如小規模改裝成辦公空間供體育總會使用，以達至物盡其用及支持體育發展的目的。

她又說，啟德體育園開幕後，大球場仍有舉行數場大型賽事，證明本身有其商業吸引力，可以用作吸引足球、七人欖球等優質賽事來港，會繼續觀察如何讓體育園及大球場發揮更好協同效應。至於有意見建議在大球場加設跑道及作大規模改裝，羅稱因涉及不少資金，現階段不會重點考慮。