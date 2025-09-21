超強颱風樺加沙靠近　教育局明稍後公布上課安排　 (15:29)

政府亦表示，各部門會堅守崗位，全方位部署，緊密協作，迅速應變，盡力減輕風暴帶來的威脅和影響；各相關部門亦會做好善後部署，安排好人手、裝備，在颱風過後盡快讓市面復常。政府亦提醒身處臨時搭建物，例如天台屋、斜坡附近寮屋的市民，考慮到臨時庇護中心暫避，亦建議停泊在戶外的車輛另選室內位置停泊車輛，同時呼籲市民立即採取防風、防水浸措施，惡劣天氣情况下應遠離河道、斜坡等危險地方。

政府準備工作包括保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前部署並隨時候命，將於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啓動，由相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情况；運輸署緊急事故交通協調中心會繼續每日24小時運作，並聯同公共運輸服務營辦商等密切監察交通及運輸情况，協調營辦商安排服務調整或緊急服務。

渠務署增緊急應變隊伍 提早派遣強力排水機械人到水浸黑點

另外，因應今次風暴可能引致嚴重水浸事故，渠務署會增加約20隊緊急應變隊伍至200隊，到全港各區處理水浸及清理渠道工作，並提早派遣強力排水機械人到多個水浸風險較高的地點戒備，亦會增加派發沙包的數量。渠務署亦已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點完成檢查及清理的工作。

發展局則已加強預防及防禦措施，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作。土力工程處已針對潛在影響較高的政府人造斜坡完成巡查，確保排水設施運作正常。至於屋宇署則巡查位處主幹道旁的私人建築地盤，提醒承建商做好防禦措施，包括收好建築物料，檢查天秤、棚架和吊船等是否安全。