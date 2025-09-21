施政報告2025︳考慮加大濫用輸入勞工罰則？　李家超：或令經營困難企業百上加斤 (12:14)

被問到會否推出「熔斷機制」，當行業的失業率高於一個比例就停止輸入外勞，李家超於無綫節目《講清講楚》表示，政府要靈活，不可以「鐵板一塊」，又說目前飲食業正在經濟轉型期的「洗牌過程」，有些企業的確需要幫助。

政府將建立「部門首長責任制」，李家超認為，措施可增強社會及市民對政府的信心，顯示政府很認真地改善日常運作。他稱公務員一向要問責，惟在市民心中有關問責機制不清晰，經分析後認為是源於無將事實釐清、列明是誰犯錯、犯錯程度等，又重申「沒有最好只有更好」，部門首長責任制的目標亦是推動公務員自我求進。

李家超：集中經營可令北都發展速度加快

最新一份 《施政報告》另一大重點是加快發展北部都會區。李家超說，現時發展北都面對發展土地、資金及人力的樽頸，期望清晰向外界說明北都的發展機會，吸引及號召國內外資金。政府正面對財赤，被問到發展北都會否令財赤情况延續，李強調投資會有回報，紅利亦有延伸至市民，又說期望政府投入一部分資金，其餘較大部分資金是由私人市場投入。

至於是否期望北都建設時間縮短至10年，李家超相信，集中經營會令北都發展速度加快，惟由於項目太龐大，現階段不能正確估算加快多少。他又說，鄰近地區正與香港競爭，故香港不能等，當局會訂定發展優次，產業升級轉型步伐會較快。