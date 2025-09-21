明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告2025︳考慮加大濫用輸入勞工罰則？　李家超：或令經營困難企業百上加斤 (12:14)

《施政報告》提出打擊濫用輸入勞工計劃，對於當局會否考慮加大違規的罰則，例如罰款等，特首李家超說，當局曾考慮不同措施，但認為採用「按金」的形式會令有經營困難的企業百上加斤，或「殺錯良民」，又指並非所有申請輸入外勞的僱主都立心不良。他強調當局會動態地檢視情况，相信新措施下濫用機制的情况會減少很多，「當你話佢聽我會聚焦睇住你，佢哋就唔會咁亂嚟」；若措施無效，當局亦會加大力度。

被問到會否推出「熔斷機制」，當行業的失業率高於一個比例就停止輸入外勞，李家超於無綫節目《講清講楚》表示，政府要靈活，不可以「鐵板一塊」，又說目前飲食業正在經濟轉型期的「洗牌過程」，有些企業的確需要幫助。

政府將建立「部門首長責任制」，李家超認為，措施可增強社會及市民對政府的信心，顯示政府很認真地改善日常運作。他稱公務員一向要問責，惟在市民心中有關問責機制不清晰，經分析後認為是源於無將事實釐清、列明是誰犯錯、犯錯程度等，又重申「沒有最好只有更好」，部門首長責任制的目標亦是推動公務員自我求進。

李家超：集中經營可令北都發展速度加快

最新一份 《施政報告》另一大重點是加快發展北部都會區。李家超說，現時發展北都面對發展土地、資金及人力的樽頸，期望清晰向外界說明北都的發展機會，吸引及號召國內外資金。政府正面對財赤，被問到發展北都會否令財赤情况延續，李強調投資會有回報，紅利亦有延伸至市民，又說期望政府投入一部分資金，其餘較大部分資金是由私人市場投入。

至於是否期望北都建設時間縮短至10年，李家超相信，集中經營會令北都發展速度加快，惟由於項目太龐大，現階段不能正確估算加快多少。他又說，鄰近地區正與香港競爭，故香港不能等，當局會訂定發展優次，產業升級轉型步伐會較快。

相關字詞﹕施政報告2025 輸入外勞 北部都會區 李家超 編輯推介

上 / 下一篇新聞