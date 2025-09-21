陳茂波：股市及樓市越趨平穩　望改善市面氣氛帶動消費 (12:09)

陳茂波今（21日）於商台節目《政好星期天》引述聲音指，股市及行業前景有見改善，惟未能在零售餐飲反映，他稱一直有留意情况，指零售餐飲業下跌幅度在近三、四個月以來趨向平穩，季節性波動不逾1%。他亦表示物業住宅樓價變得穩定，故申請補地價發展的項目增加，建造行業變得活躍，「即係話大家覺得個住宅樓市穩住喇，大家比較睇得通喇，咁呢就補地價，開工做嘢」。他續表示，一手市場行情不錯，亦消化了部分庫存，加上開始減息，冀帶動二手市場，改善市面氣氛，回復市場信心，「放心啲使錢」，相信餐飲及零售業將會因而逐步復蘇。

陳茂波又表示，現時失業率約3.7%，建造界及餐飲界壓力較大，表示會一直留意情况，又稱施政報告提出11項措施幫助中小企，望能在風浪下穩住就業及市場。

發展及營運模式設計組本月召開首次會議

特首李家超早前稱如要向每個市民派發5000元消費券需300億，足以建一個啟德體育園，因此今年財赤下將不派發消費券。被問及預算如何可以惠及民生，陳茂波表示，希望能把資金引入發展不同產業，令產業結構更多元，如創新科技，說「國家俾我哋嘅定位其實就係八大中心，除創科之外，中西文化交流中心都好重要」。他認為軟實力亦相當重要，能為年青人提供新出路，如創意文化產業，又以日本及韓國為例，指創意文化產業所帶來的價值不容低估。

陳茂波今日亦於網誌中發文表示「發展及營運模式設計組」將於本月召開首次會議，亦稱引進辦將公布新一批伙伴企業，包括世界級醫藥企業，來港落戶投資，認為此反映了對香港未來發展的信心，望能與北部都會區的發展相輔相成，以提升香港的核心競爭力。