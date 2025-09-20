明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

LABUBU、多啦A夢等20米長充氣雕塑 10月25日維港展示 (18:00)

近年坊間積極推動知識產權（IP）產業發展，本港創意品牌「AllRightsReserved」將於下月在維港展示4個IP角色充氣雕塑，包括多啦A夢、Kaws & 芝麻街、滑嘟嘟及LABUBU；並在11月1日安排上述雕塑沿維港兩岸巡遊。被問到為何選擇這些IP及與如何協調多個IP，品牌創辦人林樹鑫解釋，是次涵蓋本地及海外多個IP，各IP在海上及陸上有不同參與，主要想平衡不同粉絲，及「想做一件全世界都未做過的事」。

至於製作費用，林稱不便透露，「就戶外活動而言未試過這麼高，一定逾八位數字」；暫看到網上反應熱烈，不論本地或海外的粉絲均很驚喜，「想不到這麼多IP能聚集一起」。他指，暫無計劃延長活動日期，亦暫未知會否世界巡演，需汲取是次經驗並改善，再視乎在哪裡舉行反應較佳而定。

主辦單位今（20日）在青衣香港船廠舉行傳媒預覽活動，4個巨型海上充氣雕塑各長約20米，下月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，11月1日沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與港島後離開維港。主辦單位指，充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不另行通知。

林指，是次活動舉行日期屬較少風的季節，冀減少風雨造成的問題。當年橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，主辦單位一度決定「放氣」。他指，根據過往策劃海上特展等經驗，適時排氣能避免任何意外，會視乎現場情况調整。

兩隻巨型黃色橡皮鴨前年訪港，當時有海上巡遊的安排。他指，當年算是一個實驗，測試品牌在能力上能否應付，及了解整個維港的氣氛，而相關效果可行，從那時起建構是次活動。他又指，是次舉辦過程複雜，「若缺乏經驗都會擔心『水土不服』」，有賴品牌過往多年經驗，才可獲多個IP信任，與眾多IP「齊上齊落」，合辦這難得的項目。

品牌曾先後策劃黃鴨、多啦A夢及Chiikawa特展，他指，希望每年在港舉行同類活動，成為本港「獨特節日」；許多IP及藝術家均在港成長，料活動是個很好的發展平台。

文體旅局是這次活動的支持機構，被問到政府的角色，林樹鑫說，遇到不同情况均與相關部門溝通，看看有何協助，而大型項目一定需要政府協忙，舉例今天預覽需海事處及水警等部門協助。

海上公開展示期間，除LABUBU外，其餘3個IP角色連同其他IP角色，包括Netflix電影《KPop 獵魔女團》、Snoopy及黃色橡皮鴨等，在中西區海濱長廊中環段舉行為期8日的「巡遊市集」，設有限定紀念品、主題餐飲及遊戲攤位，另設觀景台。

市民可在購票平台KLOOK或即場購買入場門票，4至12歲小童門票40元，成人門票按日期介乎50元至80元不等；海上巡遊當日，巡遊市集連同觀景台特別門票則劃一150元，下周五（26日）起發售優惠門票。

相關字詞﹕知識產權 維港

上 / 下一篇新聞