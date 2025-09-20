LABUBU、多啦A夢等20米長充氣雕塑 10月25日維港展示 (18:00)

至於製作費用，林稱不便透露，「就戶外活動而言未試過這麼高，一定逾八位數字」；暫看到網上反應熱烈，不論本地或海外的粉絲均很驚喜，「想不到這麼多IP能聚集一起」。他指，暫無計劃延長活動日期，亦暫未知會否世界巡演，需汲取是次經驗並改善，再視乎在哪裡舉行反應較佳而定。

主辦單位今（20日）在青衣香港船廠舉行傳媒預覽活動，4個巨型海上充氣雕塑各長約20米，下月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，11月1日沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與港島後離開維港。主辦單位指，充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不另行通知。

林指，是次活動舉行日期屬較少風的季節，冀減少風雨造成的問題。當年橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，主辦單位一度決定「放氣」。他指，根據過往策劃海上特展等經驗，適時排氣能避免任何意外，會視乎現場情况調整。

兩隻巨型黃色橡皮鴨前年訪港，當時有海上巡遊的安排。他指，當年算是一個實驗，測試品牌在能力上能否應付，及了解整個維港的氣氛，而相關效果可行，從那時起建構是次活動。他又指，是次舉辦過程複雜，「若缺乏經驗都會擔心『水土不服』」，有賴品牌過往多年經驗，才可獲多個IP信任，與眾多IP「齊上齊落」，合辦這難得的項目。

品牌曾先後策劃黃鴨、多啦A夢及Chiikawa特展，他指，希望每年在港舉行同類活動，成為本港「獨特節日」；許多IP及藝術家均在港成長，料活動是個很好的發展平台。

文體旅局是這次活動的支持機構，被問到政府的角色，林樹鑫說，遇到不同情况均與相關部門溝通，看看有何協助，而大型項目一定需要政府協忙，舉例今天預覽需海事處及水警等部門協助。

海上公開展示期間，除LABUBU外，其餘3個IP角色連同其他IP角色，包括Netflix電影《KPop 獵魔女團》、Snoopy及黃色橡皮鴨等，在中西區海濱長廊中環段舉行為期8日的「巡遊市集」，設有限定紀念品、主題餐飲及遊戲攤位，另設觀景台。

市民可在購票平台KLOOK或即場購買入場門票，4至12歲小童門票40元，成人門票按日期介乎50元至80元不等；海上巡遊當日，巡遊市集連同觀景台特別門票則劃一150元，下周五（26日）起發售優惠門票。