鰂魚涌戰時炸彈9小時完成處理　居民陸續回家 (17:36)

東區警區指揮官總警司陳天柱表示，警方昨聯同消防處、民政署、民安隊及關愛隊，於凌晨時分完成疏散，當中463名居民分別入住港島區11個社區會堂。疏散後，爆炸品處理課（EOD）人員隨即展開拆彈程序，並於今早11時48分將炸彈拆除。警方感謝市民配合行動，使拆彈程序得以順利完成。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超指，凌晨2時許完成疏散後，EOD正式進行拆彈程序，首先，EOD人員先以切割工具於炸彈切開一個約一呎長洞口，大約用了4小時，但由於天氣比想象中惡劣，下雨除了影響視線，亦令地盤水位上升，設置裝備時間有一點延誤。打開炸彈洞口後，EOD人員用火將炸藥逐點逐點燒毀。至今早11時48分，EOD人員已將500磅炸藥完全燒毀，整個過程約9小時。

昨日疏散近6000人，當中包括老人家及行動不便人士，被問到EOD以後會否考慮轉移炸彈到其他地方處理，以減少對附近居民的影響。李展超指，燃燒炸藥過程見到，炸藥威力強大，不能移走處理，原地處理是最佳方法，所以要安排大批居民撤離。他指炸藥仍有效，與二戰投下時威力近乎完全相同，若因意外或處理不當誤爆，後果則不堪設想。另外，如將炸彈轉移到其他地方，運輸期間會對相關人員、道路使用者構成非常大風險，亦會對其他區居民構成威脅，所以最好原地處理，對公衆危險減到最低。

過往有地盤發現多於一枚炸彈，例如2018年沙中線地盤前後共發現3枚炸彈，李展超指，戰爭時投彈記錄未必齊全，地盤會否埋下其他炸彈，有待跟進，已提醒工人如發現可疑物品應盡快報警。有些地盤比較高危，視乎二次世界大戰時，該區域有無戰爭發生過、是否主戰場，或者過往附近有無發現過炸彈。李坦言香港比較少主動勘察有無炸彈，主要靠市民發現再處理。

被問到燃燒炸藥釋出氣味及黑煙，對人體是否有害；李展超指炸藥是有危險的化學品，雖不算高毒性或高危，但不能排除市民吸了該些氣體可能不適，所以警方要疏散附近市民，待氣體吹散才安排居民返回該區域。

李展超指，炸彈體積大，要作詳盡風險評估，考慮到要疏散的樓宇涉及不同使用者，包括辦公室人員、住客、長者，要考慮安排相關支援，所以即使日間發現炸彈，亦安排於晚上進行疏散，務求讓警員安全有秩序進行疏散。同時，EOD人員進行準備工作，務求安全處理炸彈。

消防處救護總區港島及行動支援區域港島東分區救護監督（港島東）鄭德誠指，行動中，5名市民不適送院，當中有人頭暈及高血壓，大部分病人年長及有長期病患，例如要洗腎。另外，消防處署理分區指揮官（港島東）盧瑞生指，行動中共出動58架消防及救護車、共224名消防及救護員在場戒備。