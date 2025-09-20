明報新聞網
即時港聞

卓永興：「AI效能提升組」料11月制訂工作計劃及時間表 (16:19)

新一份《施政報告》提出成立「AI效能提升組」，統籌政府部門運用人工智能（AI）以提升效能。該組組長、政務司副司長卓永興表示，目標今年11月制訂「AI效能提升組」的工作計劃及時間表，並向特首提交報告。他又說，為保留安排彈性，暫不會公布哪些部門將會使用AI技術，協助行政工作。

卓永興今（20日）於《施政報告》記者會表示，「AI效能提升組」會主動檢視各政府部門業務流程及科技應用，以善用資源、提升服務效能和質素。他預計在數字政策辦公室協助下，於明年內推出涵蓋100個政務環節的AI工具，並於2026至27和2027至28年度陸續推出數個旗艦項目，作為示範案例推動部門善用AI。

卓永興又說，工作組將先考慮與市民接觸面較大的部門應用AI。至於哪些部門「接觸面較大」，卓永興僅表示「大家喺香港都住咗好多年，都心中有數」，但希望保留彈性，故此刻不會說明將涵蓋哪些部門，形容「大家都唔洗太過心急」，政府將在兩個月內公布計劃詳情。

《施政報告》又提到會加快審批食肆露天座位申請，卓永興預料，審批申請時間將由過去平均需時一年，縮減至大約一個月完成，政府將於今年第四季制訂會審機制及內部指引，相關部門隨即會透過簡化的審批程序處理申請。
 

相關字詞﹕卓永興 施政報告

