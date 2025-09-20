明報新聞網
即時港聞

楊何蓓茵：部門首長責任制第二級調查不適用於警隊 (14:53)

新一份《施政報告》提到，政府將建立「部門首長責任制」處理公務員失當，並按照問題大小輕重程度，將調查分為兩個級別處理，屬第二級的嚴重問題由公務員敍用委員會調查。公務員事務局長楊何蓓茵表示，根據現時法例，委員會無權調查警隊，修例後亦不會變。

「部門首長責任制」調查機制第一級由部門首長負責，處理「一般性質」問題；第二級「嚴重問題」則由獨立於政府系統的公務員敍用委員會負責。楊何蓓茵今（20日）出席《施政報告》記者會表示，委員會可以對所有公務員索取資料及有關文件，希望當有人失當時，做到全面的調查。

至於紀律部隊是否適用，楊何蓓茵表示，現時警隊有監警會處理警察投訴個案，公務員敍用委員會在《公務員敍用委員會條例》亦沒有權力調查警隊，因此第二級調查亦不適用於警隊；不過第一級仍適用，強調部門首長要為整個部門表現負責。

翻查資料，《公務員敍用委員會條例》列明委員會並不具調查行政長官、政務司長、財政司長、律政司長、行政長官的私人職員、任何司法職位、委員會主席或委員，以及警隊內的職位或職級。

楊何蓓茵又說，未來會發指引予部門首長，說明必須為監督政府效率而做監察措施，例如查核或收集部門表現等工作。她強調，公務員不同層級，只要有督導、管理責任的同事均適用於「部門首長責任制」，未來會提供培訓給首長或其副手，提升他們管理能力。

至於會否公開調查結果，楊何蓓茵說，第二級調查應該是市民大眾都關注的事件，當局會視乎性質考慮是否披露。

