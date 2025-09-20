明報新聞網
即時港聞

李家超：教師須與時並進更新知識　是否須再考核待教育局諮詢 (12:42)

新一份《施政報告》提出研究修訂《教育條例》，包括引入教師執業證書。李家超今（20日）於港台節目《星期六問責》表示，教師對學生的影響深遠，除了需具備專業操守，在人工智能迅速發展的年代，其知識都應與時並進及不斷更新，確保教學質素。

被問到教師是否需要再考核，李家超稱，理解部分人並非長期任職教師，有人可能只在大學做研究，政府未來會與業界多作溝通，理性討論哪方面需要加強，再循序漸進修訂及推行措施。他強調，政府會先解決有共識部分，較有爭議則容後再聚焦處理，「如果樣樣要完美」，政策將很難推行。

對於措施會否加重教師在校的行政工作，李家超則指，提高教師效率是學校日常工作的部分，學校有責任自行思考如何減省教師的行政工作。

《施政報告》又提到，政府將推動中學文憑試（DSE）國際認受性，李家超表示，DSE系統可靠及公正，目前全球有千多間學校接受成績，亦深受「一帶一路」國家歡迎，認為政府只要多作宣傳，例如在展覽中推廣，其認受性自然能提升。

被問到會否考慮為DSE增加電子考核形式，李家超表示，電子化雖是大趨勢，但政府須謹慎處理，否則若系統出錯或被黑客入侵，DSE的可靠程度將引來質疑。他又說，政府會考慮需求及安全系數，若符合要求，將讓教育局考慮在境外設考場。

 

 

 

