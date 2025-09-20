明報新聞網
即時港聞

全運會次批門票開售　有市民到售票站購單車門票 (12:05)

第十五屆全國運動會（十五運會）香港賽區第二批次的賽事門票今早（20日）10時起，在線上及線下同步公開發售。本報記者開售後到中國旅行社灣仔線下售票點觀察，發現一個小時內僅有兩位市民現場購買門票。有市民向本報表示，本身傾向線上購票，但懷疑因操作失誤，在購票網站登記了回鄉證，沒法購買本港賽區門票，因此選擇線下購票。

今個批次開放售票的賽事包括在本港舉辦的高爾夫球、場地自行車、鐵人三項和擊劍，本報記者到中國旅行社灣仔售票點觀察，發現開售後的一個小時內僅有兩位市民前來購票。本身在中旅社工作的蘇生向本報表示，今次為家姐及妻子購買場地單車門票，主要因為他未曾到場館觀看場地單車賽事，想藉此機會體驗。他又透露，最想觀看跳水賽事，但由於香港沒有相關賽事，他計劃若能成功購票便會前往廣州觀看。

蘇生續說，早前首批次曾嘗試線上購票，系統要求他必須使用回鄉卡進行登記，但登記後卻無法購買香港比賽門票。他形容對此感困惑，並因此最終決定線下購票。

居於灣仔的陳生表示，計劃與女兒二人一同觀看劍擊比賽，提及女兒當日還在網上購買劍擊門票，而他自己因擔憂無法購票，所以同時前往線下購票。被問及會否北上觀賽，他指曾到廣州觀看亞運會場地單車賽，但今次因時間安排不合適，因此未有相關考慮。

全運會

