即時港聞

鰂魚涌發現戰時炸彈　現場擴大封鎖範圍並展開炸彈切割程序 (02:00)

鰂魚涌濱海街16-22號一地盤昨午（19日）發現一個15米長，1000磅於戰時空投型號「ANM65」美炸彈。當局大規模疏散附近18幢住宅及商廈居民，涉及1900戶約6000人，以便今日（20日）進行拆彈程序。警方呼籲市民切勿前往現場一帶。

今凌晨（20日）一時許，當局會見傳媒交代最新發展。爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超指警員將會切割開炸彈並進行銷毀程序，希望於日出後完成。東區警區指揮官總警司陳天柱指警方雨度遂家遂戶協助附近居民撤離，談判組亦到場協助，向不願撤離居民作詳細解釋。警方亦首次使用無人機於高空中作出中英雙語廣播向居民作出呼籲。今凌晨（20日）12時許，警方成功疏散18幢大廈所有居民，共協助2,887人離開；其中463人分別安排到11個社區中心，現場已完成疏散，稍後將擴大封鎖範圍，範圍內所有人員將會撤離並交由爆炸品處理科警員進行拆彈程序。

港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指英皇道介乎芬尼街至華蘭路東西行全線封閉，另海堤街及華蘭路全線封閉；另內街糖廠街、海光街、海灣街以致太古城道部份亦因應封閉，以配合警方擴大封鎖範圍。麥指經爆炸品處理科專家興港鐵工程師現場勘察後，發現管道與現場有足夠安全距離，並不會影響港鐵運作。運輸署助理署長（市區）鄒炳基表示，4條夜間巴士路線受影響，若早上未能解封則有約20條巴士路線受到影響，署方將會與巴士公司作出相應改道安排。

今凌晨（20日）零時許，地盆內大批警員協助搬運沙包，爆炸品處理科警員則著手進行拆彈程序。疏散其間有女居民感不適由救護車送院治理。

