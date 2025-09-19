鰂魚涌凌晨2時起拆戰時炸彈 港鐵：預計明天港島線及將軍澳線列車服務受影響 (23:01)

港鐵指，警方凌晨2時起會進行拆彈工作，期間附近範圍的人員須按規定撤離，港鐵正配合有關安排，於之前撤離車站、隧道，以及相關設施的人員。

港鐵指，正評估有關工作對明天（星期六）列車服務的影響，以作出調動，強調安全是公司首要的考慮。港鐵指，由於港島線和將軍澳線的相關路段都在受影響範圍內，預計明天港島線及將軍澳線列車服務，會受到顯著及較廣泛的影響，會於明早頭班車之前就列車服務作出公佈。

港鐵指，鑑於事件突發性質，感謝乘客體諒及理解，會與相關政府部門緊密溝通，盡快交待最新資訊，並呼籲乘客明天留意有關車務情況，為行程預留充裕時間，並在可能的情況下選取替代路綫。

運輸署今晚亦表示，由於突發事件，鰂魚涌濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的路段仍然全線封閉；英皇道（往柴灣方向）近濱海街的部分行車線維持封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，並遵從在場警務人員指示。

署方發言人稱，正與警方及相關部門協作，視乎事件處理進度，明日（20日）附近一帶的路面交通和鐵路、專營巴士、電車等公共運輸服務可能會受到影響，呼籲市民明早出行前，留意路面交通和公共運輸服務的安排，並按情況檢視出行的需要。

署方指，會督導和協調各公共運輸服務營辦商做好穩妥部署和應變，務求把對市民和乘客出行的影響減至最低。