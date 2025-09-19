明報新聞網
即時港聞

陳國基主持節慶跨部門小組會議　料十一黃金周約876萬人次出入境 (20:04)

政務司長陳國基今（19日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌並督導各部門就內地國慶黃金周期間，接待訪港旅客的預備工作。旅監局和業界估算，黃金周（10月1日至8日）期間預計有1200個旅行團入境香港；入境處預計，黃金周約有876萬人次進出香港，其中約154萬人次是內地入境旅客，每日平均訪港人次較去年黃金周增加約11%。

入境處預計，752萬人次經陸路邊境出入境，料陸路出境高峰期為10月4日（周六），出境人次約66萬；而入境高峰期為10月1日（周三），入境人次約61萬，籲旅客預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

交通安排方面，運輸署已協調相關營運商加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，至最高峰時一分鐘一班；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，至最密約兩分鐘一班；以及增發跨境直通巴士配額；並制定預案，有需要時於落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸實施特別交通管理安排，包括啓動專用通道以保障公共交通服務暢順。運輸署已主動聯繫各公共運輸營運商，增加本地交通的運力及增加服務班次，並在進出境高峰期間預留足夠備用車輛及人手，應對乘客需求。

政府表示，各主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。其中因應預計大量遊客將於黃金周到訪西貢萬宜水庫東壩，警方已作針對性部署，包括調派軍裝人員於遊客抵達及離開之高峰時段，在北潭涌、萬宜路及東壩的策略性位置進行交通管制及人流管理。

旅監局已提醒接待內地入境旅行團的旅行代理商採取分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作。旅監局亦會巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，協助旅客和導遊，保障旅客權益。此外，警方會繼續加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違法行為，海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

出席會議的包括副政務司長卓永興、保安局長鄧炳強、運輸及物流局長陳美寶、環境及生態局副局長黃淑嫻，以及其他相關政府部門的代表出席會議。 陳國基表示，預計黃金周期間訪港旅客會明顯增加，特區政府會做好接待的預備工作，與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排。

相關字詞﹕黃金周 陳國基 入境處

